Эксперты подсчитали, сколько россиян могут лишиться возможности выехать за границу

Москва, 13 декабря. До 25 миллионов россиян, имеющих различные задолженности, могут оказаться лишенными возможности выехать за границу. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП) и Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

По данным этих ведомств, в России есть примерно полтора миллиона должников по алиментам, 13 миллионов человек, которые не оплатили вовремя штрафы ГИБДД, два с половиной миллиона граждан, имеющих долги по ЖКХ и еще 7-8 миллионов человек с неоплаченными кредитами. Все они могут пополнить списки невыездных из России.

Как сообщает ФССП, в ноябре число граждан, лишенных возможности выехать за границу из-за долгов по алиментам составило 1,42 человека. Больше всего неплательщиков проживает в Краснодарском и Красноярском краях, Московской, Иркутской и Кемеровской областях. Так как многие из них работают неофициально, пристава крайне сложно заставить их выполнять решения суда.

В то же время, специалисты НАПКА рассказали, что от семи до восьми миллионов россиян имеют долги по кредитам больше 30 тысяч рублей, а просрочка составляет больше 90 дней. Всем им может грозить запрет покидать страну.

Ранее Центробанк РФ выразил обеспокоенность ростом необеспеченного потребкредитования россиян. Рост необеспеченного потребительского кредитования в 2018 году составил свыше 22%. Защитить россиян от чрезмерной закредитованности помогут вводимые регулятором с 1 октября текущего года обязательные правила расчета финансово-кредитными учреждениями и микрофинансовыми организациями предельной долговой нагрузки физических лиц.