Российские резолюции о демилитаризации космоса приняла Генассамблея ООН

Нью-Йорк, 13 декабря. Генассамблея ООН приняла три российские резолюции о демилитаризации космического пространства.

Как передает РИА Новости, ГА ООН приняла предложенные РФ резолюции о неразмещении первыми оружия в космосе, о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, а также о мерах доверия и транспарентности в нем.

В первой из резолюций содержится призыв ко всем государствам «выразить приверженность политическому обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе». По мнению авторов, предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве является неотложной задачей человечества. Об этом говорится во второй резолюции, призывающий прикладывать усилия по реализации этой задачи.

Резолюция «Меры по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности» рекомендует странам, входящим в ООН, добровольно осуществлять меры транспарентности в «максимально возможной степени». Документ призывает государства раскрывать информацию о том, какие именно меры по укреплению доверия в космосе они предпринимают.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов призвал мировое сообщество к разработке консенсусных мер по предотвращению космической гонки вооружений. Он напомнил, что в 2004 году Москва первой приняла решение не размещать оружие в космосе. На сегодняшний день к инициативе присоединилось 21 государство, но страны Запада пока не высказали схожее желание.