Версия следствия по делу об убийстве Шеремета шокировала его коллег

Киев, 13 декабря. Коллеги покойного журналиста Павла Шеремета заявили, что «шокированы» версией следствия относительно его убийства. Заявление редакции «Украинская правда», где работал Шеремет, было опубликовано на ее сайте.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета. Как сообщает следствие, к убийству причастны как минимум пять человек, из них трое принимали участие в военной операции Украины в Донбассе.

Глава Нацполиции Украины Евгений Коваль заявил, что в качестве основной версии следствие рассматривает версию «дестабилизации социально-политической ситуации в стране».

«Мы положительно воспринимаем тот факт, что следствие продолжается, и об этом деле не забыли. Признаемся честно, озвученная версия следствия нас шокировала. Сейчас мы относимся к изложенной информации осторожно», — гласит текст заявления, опубликованного на сайте издания.

В заявлении редакции отмечается, что на брифинге не были озвучены ответы на ряд вопросов, в частности: кто был заказчиком убийства, какими были его мотивы и кто мог быть заинтересован в «дестабилизации» ситуации в стране.

Напомним, в пятницу в Киеве проходит акция памяти погибшего журналиста Павла Шеремета. Шеремет погиб 20 июля 2016 года в украинской столице в результате подрыва автомобиля, за рулем которого он находился. Сотрудники СМИ, не разделяющие официальной позиции Киева, регулярно подвергаются преследованию и нападениям на Украине. Так, в собственном доме была убита главный редактор газеты «Нетишинский вестник» Ольга Мороз, возле подъезда своего дома погиб бывший главный редактор газеты «Сегодня» Олесь Бузина.