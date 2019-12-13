Российские истребители пять раз поднимались в воздух на перехват у границ РФ

Москва, 13 ноября. В течение прошедшей недели российские истребители пять раз поднимались в небо для того, чтобы не допустить нарушения госграниц РФ иностранными летательными аппаратами.

Согласно данным министерства обороны, опубликованным в инфографике газеты «Звезда», 21 самолет вел воздушную разведку вдоль границ Российской Федерации. Однако, благодаря усилиям военных, нарушений воздушного пространства допущено не было.

Также за неделю состоялось 139 летных смен на 48 аэродромах. За это время военнослужащими было совершено около полторы тысячи прыжков с парашютом.

Напомним, тем временем российские военные продолжают оказывать гуманитарную помощь жителям Ракки в Сирийской Арабской Республике, которая в течение нескольких лет была столицей ИГ1 (запрещенная на территории РФ организация). 9 декабря российская сторона впервые провела гуманитарную миссию в этом городе, раздав населению 2 тысяч продовольственных наборов.

1 Организация запрещена на территории РФ.