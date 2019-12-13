Земан назвал Путина в числе наиболее влиятельных мировых лидеров

Прага, 13 декабря. Президент Чехии Милош Земан заявил, что считает своего российского коллегу Владимира Путина одним из лидеров, оказывающих наибольшее влияние на мировую политику.

В эфире телеканала Barrandov ведущий задал Земану вопрос о том, кто, по его мнению, мог бы стать наиболее заметной личностью уходящего года в мировой политике.

«Такими постоянными политиками являются Владимир Путин и Си Цзиньпин (председатель КНР Си Цзиньпин — Прим. ФАН)», — ответил глава Чехии.

Земан сказал также, что главной личностью года в мировой политике можно назвать и президента США Дональда Трампа, однако «торговая война», которую развязали Соединенные Штаты с Китаем и Евросоюзом, негативно отражается на имидже главы Белого дома.

«Я, с другой стороны, позитивно оцениваю, что он перевел американское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим», — добавил Земан, говоря о Трампе.

В числе прочих руководитель Чешской республики упомянул также премьера Великобритании Бориса Джонсона и канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

«Увидим, как будет действовать Джонсон. Меркель потихоньку ищет себе преемника», — уточнил он.

По словам лидера Чехии, вышеперечисленные политики оказывали наибольшее влияние на ситуацию во всем мире.

«Боюсь, что не найду никакой новой яркой звезды на политическом небосклоне», — резюмировал Земан.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Земан посоветовал Украине «смириться» с возвращением Крыма в состав России как со свершившимся фактом. По его словам, введенные Евросоюзом после 2014 года санкции в отношении РФ «неэффективны», поскольку не оказывают особого влияния на политику Москвы.