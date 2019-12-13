Изборский клуб раскрыл всю правду об Иване Грозном и «Уралвагонзаводе»

Личность великого русского царя Ивана Грозного, возможность аналогий с нашим временем, новая актуальность переосмысления его роли в истории нашей страны и необходимость развенчания мифов вокруг его имени стали главными темами, обсуждавшимися на днях в ходе выездного заседания Изборского клуба. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, мероприятие прошло совместно с фондом «Русский мир» в городе Александров Владимирской области.

Поводом для встречи стало событие, без преувеличения знаковое не только для региона, но и для всей общественно-политической жизни РФ. Как уже ранее рассказывал ФАН, в этот день в Александрове на набережной реки Серая был торжественной обстановке открыт памятник Ивану Грозному.

Скульптура теперь стоит там, где когда-то была резиденция царя. Именно в Александровскую слободу удалился он из Москвы в 1564 году, а в 1565 году Грозный объявил о создании опричнины, о необходимости воссоздания которой нередко говорится в наше время. В частности, в 2005 году в Александровской слободе был учрежден Евразийский союз молодежи — патриотическая общественная организация, назвавшая себя новой опричниной и ставившая своей целью противостояние «оранжевой» угрозе.

После церемонии открытия памятника члены Изборского клуба направились в гостиницу «Александров», где и прошло заседание этой экспертной патриотической организации. В дискуссии приняли участие местные эксперты и общественные деятели, бизнесмены и многие другие. Главный доклад, по уже сложившейся у «изборцев» традиции, произнес глава клуба, писатель и публицист, главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов. Его речь как всегда была с одной стороны завораживающе поэтична, с другой — предельно точна и понятна.

По мнению Проханова, одни из самых глубинных, истинных русских кодов, которые позволяют русскому человеку и народу двигаться по бесконечному историческому пути, является упование на чудо.

«Чудо, которое нельзя объяснить и подвергнуть рациональному осмыслению, является содержанием всего русского миросознания. Без чуда невозможно понять русскую историю!» — уверен он.

Проханов отметил, что иначе как чудом нельзя объяснить то, что памятник царю после многих трудностей и препятствий был все же установлен. Напомним, что скульптуру на этом месте уже устанавливали в 2016 году, однако вскоре она была демонтирована и вывезена в Москву, где подверглась атаке вандалов. Впоследствии памятник пришлось подремонтировать. А еще спустя некоторое время местные власти, проведя открытое голосование, на котором жители Александрова поддержали идею установки памятника Грозному царю, приняли окончательное решение.

«Царь Иван Грозный совершил великие деяния, коими жива сегодняшняя Россия. Деяния, которые сегодняшним русским правителям служат уроком и назиданием, — убежден глава Изборского клуба. — Царь создал и укрепил централистское государство, что позволяло русским людям концентрировать усилия среди величайших подъемов и кромешных бед. Царь Иван Грозный — это символ российского имперского централизма. Иван Васильевич расширил территорию России до Тихого океана, присоединил Сибирь. Сегодняшние сибирские заводы, космодромы, газовые и нефтяные месторождения, все это — плод царских деяний. Грозный царь сменил в государстве российском элиту. Боярскую, разложившуюся, сепаратистски настроенную, он сменил на новый класс худородных людей, дворян. Тем самым он вывел из исторической тени могучую силу, которая потом верой и правдой служила России, подарила ей Суворова, Пушкина, Гумилева».

Проханов с сожалением констатировал, что 400 лет русский народ и царь Иван Грозный были отделены друг от друга.

«Что за диверсия произошла в таинственном русском времени, из которого вырезали целый драгоценный фрагмент, имя которому «Эпоха и время царя Ивана IV»? Почему столько столетий имя Ивана Васильевича Грозного подвергалось проклятиям? Почему совершилось величайшее историческое предательство, когда созданный Иваном Грозным класс дворян предал своего благодетеля, отказался от него, вычеркнул его из истории? Почему все именитые российские историки: Карамзин, Ключевский, Костомаров, — писали так скверно и неблагодарно о великом царе? В чем загадка? Эту, как и многие другие загадки, нам предстоит разгадывать» — полагает он.

По мнению Проханова, теперь удалось срастить разорванные фрагменты.

«Мы, историки, философы, представители общественных патриотических организаций — не герои, не провидцы. Мы — ремонтники. Почему нас, чем мы стали угодны провидению? Мы слабые, грешные, порой духовно немощные, самые обыденные люди. Почему именно на нас пал этот выбор?» — задается он вопросами.

Глава Изборского клуба убежден, что день установки памятника Ивану Грозному — чудесный.

«Это день волшебный! И приход, возвращение царя к своему народу приготовляет нас к великим испытаниям, — полагает он. — Мне говорили мои друзья, работающие на «Уралвагонзаводе», где выпускаются лучшие в мире танки, что там ведутся разговоры о том, чтобы новый танк, еще секретный, еще не вышедший из тени, еще не вставший на конвейер, но уже сконструированный и прошедший испытания на полигонах, назвать «Иван Васильевич Грозный». В свое время, в Великую Отечественную войну, был создан великий танк «Иосиф Сталин», который громил фашистские «тигры». Друзья, я хочу, чтобы вы прониклись этим великим таинством, которое сегодня состоялось».

Заместитель председателя Изборского клуба, директор Института динамического консерватизма, православный писатель и публицист Виталий Аверьянов в своем выступлении отметил, что появление в Александрове памятника тем ценно, что это решение родилось в борении.

«Иван Грозный — фигура, лицо Руси, ее завязь. Мы должны всматриваться в него как в зеркало, пытаться увидеть в нем свою сущность. Россия развивалась по чертежу Ивана Грозного», — полагает он.

По мнению Аверьянова, то, что памятники стали возникать сегодня, когда происходит не только ревизия места Бога, но и ревизия человека — мистическое событие.

«Это выше нашей логики, наших чаяний», — заявил он.

В свою очередь известный лидер российских байкеров Александр «Хирург» Залдостанов рассказал о том, что постоянно сталкивается с чудом.

«Так было в 2014 году, когда над Севастополем поднялся привезенный мною флаг. Я ощущаю это чудо. Надо быть слепым идиотом, чтобы этого не видеть», — сказал он.

Многие докладчики были едины во мнении, что Иван Грозный, будучи выдающейся, многогранной личностью, по сей день остается непонятым потомками. Множество негативных мифов вокруг его имени, как и вокруг имени Сталина, изображают царя неким извергом, садистом и психически неуравновешенным человеком. В то же время, это совершенно не соответствует действительности, как и многие «злодеяния», такие как якобы имевшее место убийство им своего сына.

В то же время, присматриваясь к вызовам, которые вставали перед Иваном Грозным, современные исследователи поражаются схожести ситуации с той, что мы наблюдаем в России в наше время. Засилие прозападных элементов в различных слоях элиты, агрессивное внешнее окружение, интриги и вышеупомянутое замысловатое мифотворчество вокруг имени правителя.

При этом, если мы взглянем на имеющиеся цифры «жертв режима» и сравним за «западными аналогами», то увидим, что в эпоху Ивана Грозного в общей сложности было казнено по разным оценкам от трех до пяти тысяч человек, в том время как в европейских странах речь идет о многих миллионах. Некоторые историки, основывались в своих изысканиях отчасти на западных источниках, отчасти — на государственном заказе своего времени. Есть мнение, что, в частности, Карамзин выполнял заказ Романовых.

Несмотря на просто несметные объемы исторической литературы, России все еще предстоит разобраться в своей судьбе, отбросив искажения и передергивания. Предстоит понять, что делалось в наших исторических, цивилизационных интересах, а что в конечном итоге лишь ослабляло нас.

Кому-то это покажется странным, но некоторые решения, принятые правителями нашей страны века назад, сказываются на нашей сегодняшней жизни. Именно поэтому столь важно внимательно читать, перечитывать историю, пристально присматриваясь к ключевым моментам и фигурам.