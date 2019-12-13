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Зеленский выразил сожаление, что его сериал перестали показывать на российском канале

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Зеленский выразил сожаление, что его сериал перестали показывать на российском канале

Киев, 13 декабря. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что решение российского телеканала ТНТ снять с показа его сериал «Слуга народа» вызывает у него сожаление.

«Меня этот случай очень удивил. Две серии показали и сняли с эфира. Мне кажется, это информационная большая ошибка канала или власти», — заявил Зеленский украинского телеканала «1+1».

Он добавил, что все, кто хочет посмотреть этот сериал, могут воспользоваться порталом YouTube.

Ранее сообщалось, что телеканал ТНТ выпустил в эфир три первые серии «Слуги народа», после чего заявил, что посмотреть сериал полностью зрители смогут на его платной онлайн-платформе Premier. Показ первых трех серий канал назвал «промоакцией».

По сюжету Зеленский играет простого школьного учителя, который неожиданно становится главой государства. Шоу было спродюсировано компанией Зеленского «Квартал 95». Оно пользуется бешеной популярностью на Украине. В этой стране его посмотрели более 20 млн зрителей, а число просмотров в Сети приблизилось к 100 млн. Два года назад права на показ «Слуги народа» приобрел американский стриминговый видеосервис Netflix.

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Источник: ТАСС
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