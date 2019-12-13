Зеленский прокомментировал договоренности об обмене осужденных в РФ украинцев

Киев, 13 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что вопрос возвращения осужденных граждан Украины в России будет обсуждаться после обмена «всех на всех» с республиками Донбасса.

«Вопрос возвращения удерживаемых из России и Крыма будет обсуждать после обмена «всех на всех», — заявил Зеленский в эфире телеканала «1+1».

Президент Украины уточнил, что договоренность об этом была достигнута с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита в «нормандском формате», прошедшем 9 декабря в Париже.

«Мы проговорили с президентом РФ, что нам надо решить этот вопрос. Мы будем его проговаривать после обмена всех согласованных на всех согласованных», — сообщил он.

Ранее Зеленский заявил о достигнутой на саммите «нормандской четверки» договоренности провести обмен пленными с республиками Донбасса до конца года. По его словам, необходимо составить полные списки и предоставить возможность доступа представителям Красного креста к удерживаемым лицам, передавал RT.

Позднее, как передавала «Газета.ру», омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что республика готова провести обмен пленными с Украиной до конца года, однако процесс зависит от украинских властей. Со стороны ДНР все сделано для того, чтобы провести процедуру как можно скорее. Предполагается, что вопрос о передаче пленных будет обсуждаться на встрече гуманитарной подгруппы в Минске, которая запланирована на 18 декабря.