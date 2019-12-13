Зеленский раскрыл «последний план» по урегулированию в Донбассе

Киев, 13 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение по строительству стены в Донбассе «последним планом».

Ранее помощник украинского президента Андрей Ермак сообщил, что на случай провала саммита в «нормандском формате» у властей в Киеве есть «последний план», который заключается в том, чтобы построить стену вдоль линии соприкосновения в Донбассе и изолировать тем самым Донецкую и Луганскую народные республики от остальной территории Украины.

В эфире телеканала «1+1» Зеленский уточнил, что не хотел бы применять свой «последний план».

«Для меня этот план — последняя буква, последний план. Я не хотел бы, чтобы мы его применяли, потому что стена, откровенно, уже есть. Нам необходимо решать, как вернуть людей, их ментальность, понимание, что они украинцы. Пять лет ждать и стрелять, и терять наших украинцев мы точно не собираемся», — сказал президент.

Он подчеркнул, что в случае постройки реальной стены Донбасс превратится в «другую страну», жители которой не будут получать никаких социальных выплат от Украины.

Как сообщает «Газета.ру», Зеленский планирует изменить некоторые пункты Минских соглашений. По его словам, с первых договоренностей в Минске прошло уже четыре года, соглашения подписывала не его команда, но именно она вынуждена выполнять условия, на которые «пошла власть в те времена».

Гражданская война на Украине продолжается уже более пяти лет. Она началась, когда жители Донецкой и Луганской областей отказались признавать легитимность пришедшего к власти в Киеве в результате государственного переворота правительства во главе с президентом Петром Порошенко. Действующий на тот момент руководитель Украины попытался подавить «сепаратистские настроения» путем проведения на Юго-Востоке страны так называемой «антитеррористической операции», которая переросла в полноценный вооруженный конфликт с применением авиации и тяжелой техники. Жертвами войны, по данным ООН, стали не менее 11,5 тысячи человек. Вопросы урегулирования в Донбассе обсуждались на разных уровнях, в том числе в ходе встреч Контактной группы в Минске и саммитов «нормандской четверки». Достигнутые ранее Минские соглашения не были выполнены Киевом ни по одному из пунктов.