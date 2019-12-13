Зеленский сообщил, что он понял во время встречи с Путиным

Киев, 13 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе встречи с лидером РФ Владимиром Путиным он понял, что начался диалог и стороны могут договориться по урегулированию в Донбассе.

Личная встреча Путина и Зеленского состоялась 9 декабря в Париже во время переговоров в «нормандском формате», на которых присутствовали также канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Итогом первого за три года саммита стало совместное коммюнике и достигнутая договоренность о проведении повторных переговоров «четверки» через четыре месяца. Кроме того, в Елисейском дворце российский лидер и его украинский коллега впервые пообщались тет-а-тет. Ранее они говорили лишь по телефону.

В эфире украинского телеканала «1+1» Зеленский заявил, что главным его впечатлением от общения с Путиным стало понимание того, что «начался диалог».

«Точно понял, что у нас начался диалог, мы можем договариваться. Это будет не быстро, но это будет. Война на Украине, к сожалению, это наша земля, наши люди. Это сильная позиция», — сказал президент Украины.

Как пишет «Газета.ру», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков навал первую личную встречу Путина и Зеленского «хорошим продолжением телефонного знакомства». Он выразил надежду, что их диалог станет началом конструктивного общения для решения существующих проблем.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда жители ряда районов Донецкой и Луганской областей отказались признавать легитимность правительства, пришедшего к власти в Киеве в результате государственного переворота. Поддерживаемый националистами действующий в тот момент президент страны Петр Порошенко объявил о проведении в Донбассе «антитеррористической операции», которая переросла в кровавый братоубийственный конфликт. Жертвами агрессии Киева стали, по оценкам ООН, не менее 11,5 тысячи человек.