Москва, 12 декабря. Власти Турции проанализировали поведение США и сделали выбор в пользу России и Сирии, заявил политолог Маис Курбанов. По его словам, Анкара уже имела возможность убедиться, что союз с Россией был правильным решением.

«Изначально они были против этого, но в итоге поняли, что в этом деле прав Башар Асад. Конечно, они давно враждуют. Эта история очень давняя. Они никак не могли договориться между собой, не доверяли друг другу, но, когда Реджеп Эрдоган понял, что Россия занимается урегулированием на Ближнем Востоке, борется с террористами, он решил, что надо в этом деле поддерживать Владимира Путина, то есть Россию», — приводит слова политолога издание «Политика сегодня».

По его словам, самую большую роль здесь сыграла Россия и ее добрососедские отношения с Турцией. И хотя Запад пытается разъединить Россию и Турцию, чтобы «разобраться» с ними поодиночке, Турция сделал однозначный вывод, что ее друг не США, а Россия. Политолог выразил надежду, что это поспособствует окончательной победе над терроризмом.

В то же время, официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что Россия и Турция продолжают выполнять сочинский меморандум по Сирии. Ранее в его рамках был завершен отвод вооруженных формирований курдов. Российские специалисты оказывают медицинскую помощь местным жителями, а также проводят раздачу продуктовых наборов.

Напомним, что 9 октября Турция объявила военную операцию против курдских боевиков и террористов «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка) в Сирии, которая получила название «Источник мира».

Операция продлилась до 22 октября, когда Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности. Вскоре после этого ООН сообщила о затишье в Сирии после начала вывода курдских банд из зоны безопасности. Позже министерство обороны РФ усилило силы российской военной полиции армейскими вертолетами, которые сопровождают патруль и наблюдают за обстановкой в регионе.

Отметим, что террористы, действующие в Сирии, получают значительную поддержку со стороны США – об этом подробно рассказывается в недавнем расследовании Федерального агентства новостей. США не только готовят боевиков, но и снабжают их своим оружием и боеприпасами. Первая часть этого расследования рассказывала о сотрудничестве журналистов оппозиционных СМИ с боевиками террористической группировки ИГ1(запрещена в РФ). В частности, в нем были продемонстрированы факты работы на террористов сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова, а также беглого олигарха Михаила Ходорковского. Также была выпущена третья часть, где подробно освещался вопрос помощи России Сирии, а также героизму, который проявили российские военные в борьбе с международным терроризмом в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.