Зеленский стихами ответил на слова Путина о газовом соглашении

Киев, 14 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на реплику российского коллеги Владимира Путина о газе, перефразировав строчку из детского стихотворения Сергея Михалкова.

В понедельник по итогам саммита в «нормандском формате» в Париже Путин прокомментировал перспективы заключения соглашения по транзиту газа детским стишком: «А у нас в квартире газ, а у вас?... И у вас есть, и будет».

«А у нас газопровод. И в этом баланс», — ответил Зеленский на слова Путина в эфире телеканала «1+1».

Напомним, оригинальное стихотворение Сергея Михалкова звучит как: «А у нас в квартире газ! А у вас? — А у нас водопровод! Вот!».

Зеленский добавил, что уверен в продлении контракта с Россией. При этом он напомнил, что Киев настаивает на подписании контракта на десять лет.

«Я думаю, что мы сойдемся на нормальном (сроке контракта), переговоры будут продолжаться. Я почему-то уверен, что мы подпишем договор о транзите», — заявил Зеленский.

Действующий контракт на транзит российского газа истекает 31 декабря. Стороны называют переговоры по его продлению «сложными». Усугубляют ситуацию продолжающиеся судебные разбирательства между «Нафтогазом» и «Газпромом». Москва предлагает решение, которое включает мировое соглашение и прямые закупки газа по сниженным тарифам. Киев считает неприемлемым отказ от судебных разбирательств.

Как передавал RT, подводя итоги саммита в «нормандском» формате, Путин заявил, что стоимость газа для Украины может быть на четверть ниже, если стороны договорятся о «совместной честной работе». Зеленский на брифинге после саммита отметил, что новый транзитный контракт с Россией «будет, и он будет только долгосрочным». Он подтвердил, что Киев готов получить от Москвы 3 млрд долларов, присужденных ему Международным арбитражным судом в Стокгольме, в виде поставок газа.

Ранее ведущие киевские эксперты проанализировали для Федерального агентства новостей итоги «газовых переговоров» между лидерами Украины и России на полях «нормандского саммита». По их мнению, подписание нового транзитного соглашения сдвинулось на неопределенный срок, а риски для Киева впасть в новый энергетический кризис значительно возросли.