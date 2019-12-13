Зеленский уверен, что контракт на транзит газа будет заключен до конца года

Киев, 13 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контракт по транзиту российского газа будет заключен в этом году.

Об этом глава Украины сказал в эфире телеканала «1+1». Он подчеркнул, что контракт на транзит газа из России через украинскую газотранспортную систему важен не только для его страны, но и для Европы.

«Мне кажется, у нас очень большой процент того, что будет подписан контракт о транзите газа. Вижу, что все настроены подписать этот документ», — заявил Зеленский.

Украинский президент напомнил, что обсуждал эту тему в ходе личных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже. Он уточнил, что Россия предложила подписать контракт сроком на год, но Киев запросил 10 лет.

«Переговоры будут продолжены», — подчеркнул глава Украины.

Зеленский отметил, что цена транзита «не будет политической», назвав этот вопрос «экономическим». Ранее он заявлял, что Киев подпишет газовый контракт с Москвой на «лучших условиях, чем до этого» на период «где-то» между одним и десятью годами.

Действующий контракт на транзит российского газа истекает 31 декабря. Стороны называют переговоры по его продлению «сложными». Усугубляют ситуацию продолжающиеся судебные разбирательства между «Нафтогазом» и «Газпромом». Москва предлагает решение, которое включает мировое соглашение и прямые закупки газа по сниженным тарифам. Киев считает неприемлемым отказ от судебных разбирательств. По словам Зеленского, Украина готова рассмотреть взыскание долга с «Газпрома» не деньгами, а природным газом.

Как пишет «Газета.ру», подводя итоги саммита в «нормандском» формате, Путин заявил, что стоимость газа для Украины может быть на четверть ниже, если стороны договорятся о «совместной честной работе».