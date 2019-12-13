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Зеленский уверен, что контракт на транзит газа будет заключен до конца года

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Зеленский уверен, что контракт на транзит газа будет заключен до конца года

Киев, 13 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контракт по транзиту российского газа будет заключен в этом году.

Об этом глава Украины сказал в эфире телеканала «1+1». Он подчеркнул, что контракт на транзит газа из России через украинскую газотранспортную систему важен не только для его страны, но и для Европы.

«Мне кажется, у нас очень большой процент того, что будет подписан контракт о транзите газа. Вижу, что все настроены подписать этот документ», — заявил Зеленский.

Зеленский уверен, что контракт на транзит газа будет заключен до конца года

Украинский президент напомнил, что обсуждал эту тему в ходе личных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже. Он уточнил, что Россия предложила подписать контракт сроком на год, но Киев запросил 10 лет.

«Переговоры будут продолжены», — подчеркнул глава Украины.

Зеленский отметил, что цена транзита «не будет политической», назвав этот вопрос «экономическим». Ранее он заявлял, что Киев подпишет газовый контракт с Москвой на «лучших условиях, чем до этого» на период «где-то» между одним и десятью годами.

Зеленский уверен, что контракт на транзит газа будет заключен до конца года

Действующий контракт на транзит российского газа истекает 31 декабря. Стороны называют переговоры по его продлению «сложными». Усугубляют ситуацию продолжающиеся судебные разбирательства между «Нафтогазом» и «Газпромом». Москва предлагает решение, которое включает мировое соглашение и прямые закупки газа по сниженным тарифам. Киев считает неприемлемым отказ от судебных разбирательств. По словам Зеленского, Украина готова рассмотреть взыскание долга с «Газпрома» не деньгами, а природным газом.

Как пишет «Газета.ру», подводя итоги саммита в «нормандском» формате, Путин заявил, что стоимость газа для Украины может быть на четверть ниже, если стороны договорятся о «совместной честной работе».

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Источник: ТАСС
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