США вынудили Турцию начать операцию в Сирии, поставляя оружие террористам

Москва, 13 декабря. Турецкий политик Хасан Дженгиз рассказал, что сближение Турции и России на фоне сирийского кризиса раздражает тех, кто затеял проект «Большой Ближний Восток». По его словам, США снабжают бандформирования курдов оружием для дестабилизации обстановки в регионе, преследуя корыстные цели.

Глава турецкой Ассоциации евразийских правительств, доверенное лицо замруководителя генеральной дирекции безопасности Турции Хасан Дженгиз в интервью «ПолитЭксперту» сообщил, что главным приоритетом для Анкары сегодня является разрешение сирийского кризиса. По его словам, все операции, в том числе «Источник мира», проходят в стратегическом сотрудничестве с Россией.

Дженгиз подчеркнул, что проведение контртеррористической операции «Источник мира» необходимо для обеспечения собственной безопасности, поскольку внутри Сирии действуют вооруженные группировки, имеющие в том числе тяжелую артиллерию, которую поставляют из США.

«Это только на словах американцы наши союзники. На деле они поддерживают и снабжают оружием террористов, которые угрожают нашей безопасности», — заявил политик.

Дженгиз сообщил о плане по созданию «Большого Ближнего Востока», который реализуется сейчас на границе с Сирией. Данный план был озвучен США в начале 2000-х и был разработан с целью передела сфер влияния в регионе. В рамках реализации инициативы предполагается также создание Курдистана на границе Ирака, Сирии и Турции.

Проект, по его словам, выгоден США, и равновесие сегодня удается соблюдать только благодаря диалогу Турции и России.

«Я не думаю, что, создавая в регионе курдское государство, они беспокоятся о курдском народе. Независимость так называемого Курдистана выгодна, по большому счету, только Израилю. Турция всегда говорила, что не допустит посягательств на свою территорию. Поэтому мы вынуждены проводить военную операцию. Это вопрос безопасности, и он стоит на первом месте», – подчеркнул Дженгиз.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира», которая направлена против бандформирований курдов и террористов ИГ1 (организация запрещена на территории РФ), передавала «Газета.ру». Турция поставила перед собой цель создать зону безопасности в районе сирийско-турецкой границы. Эти территории ранее были оккупированы курдскими радикалами, которые притесняли местное население и привлекали в свои ряды членов группировки «Исламское государство»1 (ИГ, запрещена в РФ).

22 октября 2019 года лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи приняли совместный меморандум, который ознаменовал окончание антитеррористической операции Анкары «Источник мира» против курдских террористических группировок в Сирии, передавал RT.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало собственное расследование, рассказывающее о сотрудничестве сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами ИГ. Как сообщил ФАН бывший пропагандист ИГ, пожелавший остаться анонимным, отрабатывающий деньги западного спонсора Коротков был связан как с американцами, так и с террористами, базирующимися в Сирии.

Позднее вышла вторая часть масштабного расследования, раскрывающая объемы помощи, оказываемой террористам ИГ со стороны США. Корреспонденты ФАН раздобыли в Сирии эксклюзивные свидетельские данные, подтверждающие, что Вашингтон является одним из главных создателей и спонсоров крупнейшей международной террористической группировки.

Третий материал посвящен помощи России в Сирии, а также героизму россиян в борьбе с террористами на территории САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.