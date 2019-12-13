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Зеленский опроверг информацию о том, что дал интервью российскому каналу

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Зеленский опроверг информацию о том, что дал интервью российскому каналу

Киев, 12 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не давал интервью российскому телевидению. По его словам, он ограничился коротким комментарием российской журналистке во время пресс-подхода в Париже на саммите «нормандской четверки».

«Я не давал интервью телеканалу «Россия-1», — сказал он в эфире украинского телеканала «1+1».

Он объяснил, что отвечал на вопросы журналистов во время пресс-подходов, а также около отеля во французской столице.

«Это было в Париже после нормандского формата в 1:30 ночи, а девушка была журналистка, что-то спросила у меня, я ей что-то ответил в коридоре, вот такое интервью», ― объяснил Зеленский.

Ранее телеканал «Россия-24» сообщил, что журналисты ВГТРК взяли у Зеленского интервью, которое будет показано в воскресенье в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Сам Зеленский утверждает, что не давал интервью, а просто ответил на вопрос российского телеканала.

Как сообщала ранее «Газета.ру», 9 декабря президент РФ Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, лидер Франции Эммануэль Макрон и глава Украины Владимир Зеленский провели встречу в «нормандском формате» в Париже. Переговоры «нормандской четверки» состоялись впервые за последние три года. Они были посвящены урегулированию ситуации на востоке Украины.

По итогам переговоров было принято общее коммюнике, в котором участники саммита выступили за внесение изменений в конституцию Украины на основе «формулы Штайнмайера», подчеркнули свою приверженность Минским соглашениям. Кроме того, политики договорились о разведении сил в Донбассе на трех новых участках и проведении переговоров по обмену пленными.

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Источник: ТАСС
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