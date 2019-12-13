Влияние курдских боевиков и США в Сирии ослабил сочинский меморандум, считает эксперт

Москва, 13 декабря. Военный эксперт Борис Рожин заявил, что меморандум России и Турции, заключенный в октябре в Сочи, ослабил влияние США и незаконных бандформирований курдов на территории Сирийской Арабской Республики.

В среду между лидерами России и Турции состоялся телефонный разговор. В ходе него Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились, что будут продолжать совместную работу по восстановлению мира в Сирии.

По словам эксперта, заявленные Москвой и Анкарой цели реализуются, при этом не только в сирийско-турецком приграничье, но и в городах в районе трассы М4, где идет развертывание сил российской военной полиции, обеспечивающей прекращение вооруженных столкновений.

В настоящее время в налаживании мира в Сирии «помогает» разобщенность бандформирований курдов.

«Одни готовы на переговоры с Дамаском, другие продолжают питать иллюзии на счет обещаний США обеспечить им собственную автономию. Третьи просто зарабатывают деньги и их не интересует мирный процесс. Россия и Дамаск, естественно, работают с договороспособной частью, Турция же оружием обрисовывает печальные перспективы тем, кто от диалога откажется», – объясняет Борис Рожин.

Однако, действуя по указанию США, бандформирования курдов остаются главным фактором нестабильности в САР. Но, по мнению военного эксперта, сочинский меморандум существенно ударил по их позициям, вытеснив с оккупированных территорий и показав, что больше доминирующей силой они не являются, сообщает ФБА «Экономика Сегодня».

Тех боевиков, которые не пожелают сложить оружие, ждет незавидная участь предателей народа, отмечает эксперт.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей выпустило большое расследование по Сирии. В первой части говорилось о связях журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова и беглого российского олигарха Михаила Ходорковского с боевиками «Исламского государства»1. Во второй части — про сотрудничество США с террористами ИГ1 (запрещенная на территории РФ группировка). Установлено, что Штаты предоставляют джихадистам средства, оружие и даже инструкторов для повышения боевых навыков.

Третья часть из серии материалов ФАН про Сирию посвящена тому, как россияне освобождали САР от боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.