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Британский суд завершил слушания по долгу Украины в $4,5 млрд перед Россией

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Британский суд завершил слушания по долгу Украины в $4,5 млрд перед Россией

Лондон, 13 декабря. В Верховном суде Великобритании завершились слушания по спору о долге Украины перед Россией на 3 млрд долларов и набежавших процентах. 

Слушания в британском суде продолжались четыре дня. Обвинение и защита представили свои аргументы. Как сообщил представляющий интересы РФ юрист, судьи удалились на обсуждение дела. Сроки вынесения решения судьи не называют.

В 2013 году Киев выпустил еврооблигации на 3,075 млрд долларов, которые скупила Москва. Спустя два года украинская сторона отказалась погашать долги, в результате чего начали начисляться дополнительные проценты. На данный момент задолженность оценивается в 4,5 млрд долларов, передает «Газета.ру».

Британский суд завершил слушания по долгу Украины в $4,5 млрд перед Россией

В марте 2017 года в Высшем суде Лондона в ускоренном режиме состоялось рассмотрение иска России. Суд встал на сторону Москвы и постановил погасить долг и проценты.

Однако Украина подала апелляцию, передавал RT. В итоге апелляционный суд Англии не поддержал три из четырех доводов украинской стороны в споре с Россией по долгу. По одному из доводов суд принял решение о проведении более детального изучения вопроса.

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Источник: РИА Новости
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