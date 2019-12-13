Зеленский заявил, что хотел бы изменить некоторые пункты Минских соглашений

Киев, 12 декабря. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что выступает за пересмотр некоторых пунктов Минских соглашений.

«Со времени Минска прошли уже четыре года, все меняется в нашей жизни. И мы понимаем, что не мы, как команда подписывали Минск, но мы как власть должны выполнять условия, на которые пошла власть в те времена, — заявил он в эфире телеканала «1+1».

По его словам, «некоторые вещи можно изменить». В частности, он заявил, что Киев выступает против проекта передачи контроля над границей Украине после выборов в Донбассе. Выступая на саммите «нормандской четверки», украинский президент заявил, что рассчитывает на передачу Украине контроля над границей до проведения выборов в ДНР и ЛНР. В ответ российский лидер Владимир Путин напомнил, что Минские соглашения предусматривают следующий порядок: сначала выборы, затем решение по границе.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти в результате госпереворота. В ответ на это ВСУ начали так называемую АТО, позднее переименованную в Операцию объединенных сил, против ДНР и ЛНР. По информации ООН, жертвами гражданской войны на Украине стали более 13 тысяч человек. «Нормандский формат» существует с 2014 года — тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии главы четырех стран впервые обсудили урегулирование ситуации в Донбассе.