Rambler Group предъявила права на популярный веб-сервер Nginx

Москва, 13 декабря. Бренд компании Rambler Group «Рамблер Интернет Холдинг» заявил о нарушении своих прав на популярный веб-сервер Nginx.

Ранее в Сети появилась информация о прошедших обысках в московском офисе компании Nginx по уголовному делу о нарушении авторских прав. В постановлении на обыск уточнялось, что сотрудники «Рамблера» в 2004 году разработали по поручению руководства программу nginx. Позже «неустановленные лица» разместили ее на сервере «Рамблера». При этом было указано, что права на нее принадлежат Игорю Сысоеву.

«Мы обнаружили, что исключительное право компании «Рамблер Интернет Холдинг» на веб-сервер Nginx нарушено в результате действий третьих лиц», — цитирует РИА Новости пресс-службу компании.

«Рамблер» уступил права на предъявление претензий компании Lynwood Investments CY Ltd.

Как сообщает «Газета.ру», Lynwood Investments CY Ltd. Уже обратилась в правоохранительные органы в качестве истца по делу об Nginx. Правоохранители признали Rambler Group потерпевшим от действий неустановленного круга лиц.

В открытых источниках сообщается, что Игорь Сысоев начал разработку nginx в 2002 году. Осенью 2004 года вышел первый публично доступный релиз. С июля 2011 работа над nginx продолжается в рамках компании Nginx.