Украина определилась с новыми участками для разведения сил в Донбассе

Киев, 13 декабря. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев определился с новыми участками для разведения сил и средств в Донбассе. Данные действия ранее были обговорены лидерами «нормандской чертверки» и утверждены в коммюнике, подписанном по итогу встречи.

«Определение участков с украинской стороны завершилось. Мы готовим несколько альтернативных вариантов», ­- заявил Пристайко в интервью информационному агентству УНИАН.

При этом дипломат отметил, что дополнительные варианты необходимы потому что к рассмотрению и согласованию данных участков будет привлечена трехсторонняя контактная группа, а также подгруппа по вопросам безопасности.

По словам руководства МИД, позиция Украины заключается в том, чтобы на первом этапе произвести разведение войск на участках, которые имеют наибольшее гуманитарное значение. При этом данный вопрос должен согласовываться максимально быстро, считает Пристайко.

9 декабря в Париже прошел саммит в «нормандском формате». Лидеры стран согласовали коммюнике в котором указывается, что к концу марта 2020 года в Украине стороны должны провести разведение сил в трех новых точках, а также открыть новые пункты пропуска на границе. Страны «четверки» призвали контактную группу провести обмен пленными по принципу «всех на всех» до конца 2019 года и обеспечить Красному Кресту «полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам».