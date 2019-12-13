Курс доллара впервые с июля опустился ниже 63 рублей

Москва, 12 декабря. Курс доллара к рублю впервые с июля опустился ниже 63 рублей. Одновременно падением доллара отмечается и ослабление курса евро, который упал ниже 70 рублей.

По словам экспертов, причиной снижения стоимости американской и европейской валют стал заметный рост мировых цен на нефть. Стоимость нефти поднялась после решения стран ОПЕК+ еще снизить добычу углеводородов.

Как отметил руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган, влияние сырьевых котировок на рубль ограничено бюджетным правилом, которое предусматривает, что во время удорожания нефти Минфин покупает иностранную валюту и тем самым давит на рубль. Если стоимость энергоресурсов падает, министерство прекращает закупки, снижая давление на рубль. Это приводит к уменьшению зависимости национальной валюты от цен на нефть.

«Хотя бюджетное правило и ослабляет влияние нефтяных цен через текущий счет платежного баланса, высокие котировки уменьшают риски инвестиций в Россию и сохраняют приток капитала», — приводит RT слова Когана.

На 12 декабря курс доллара составляет — 62,7375 рубля, что на 53,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущего дня торгов.

Напомним, что летом журнал Economist опубликовал «индекс бигмака», согласно которому рубль остается самой недооцененной валютой в мире.

Эксперты пришли к выводу, что валютный курс рубля на 64,5% больше его реальной стоимости. Авторы сообщают, что бигмак в США стоит 5,74 доллара, а в России — 130 рублей, или немногим более двух долларов. Справедливый курс российской валюты должен составлять 22,65 рубля за один американский доллар, подчеркивает издание.