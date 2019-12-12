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Ученым удалось получить первые данные о ветровых циркуляциях на Марсе

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Ученым удалось получить первые данные о ветровых циркуляциях на Марсе

Вашингтон, 12 декабря. Исследователи, работающие с американским искусственным спутником MAVEN, сделали ряд открытий, впервые изучив ветровые циркуляции в атмосфере Марса. Для проведения уникального эксперимента ученым пришлось дистанционно перепрограммировать космический аппарат, который уже более 5 лет находится на орбите Марса.

Идею с изучением ветровых циркуляций участникам проекта MAVEN предложила ученый -планетолог Мехди Бенна. Чтобы получить необходимые замеры, инженеры дистанционно перепрограммировали спутник. Техника на протяжении двух лет наблюдала за движением ветра в атмосфере Марса, примерно на высоте от 120 до 300 километров над его поверхностью.

Полученные результаты во многом не смогли удивить ученых, поскольку они укладываются в действующие законы физики. Однако имели место и неожиданные открытия, сообщает РИА Новости.

«То, что мы наблюдали, в целом совпадает с тем, что можно было бы предсказать из моделей.  Физика работает. Но в каждой точке направление ветра непрерывно меняется», – заявляют ученые.

Также ученым удалось узнать, что потоки ветра в атмосфере при движении повторяют рельеф поверхности планеты, повторяя контуры гор и бассейнов. Подобный эффект наблюдается и на Земле, но гораздо ниже, так как наша планета имеет иную атмосферу и более ровную поверхность.

Напомним, ранее российские ученые заявили, что в течение ближайших 15 лет на просторах Вселенной может быть найден «полный двойник» Земли с возможными живыми существами на нем.

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Источник: РИА Новости
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