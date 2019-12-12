Дамаск, 12 декабря. Благодаря усилиям России продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

В этот четверг состоялось очередное совместное патрулирование приграничных с Турцией районов Сирии силами российских и турецких военных. Они провели патрулирование по маршрутам Шейрек – Арада – Кабира в провинции Алеппо. С воздуха колонну прикрывали вертолеты ВКС РФ.

Кроме того, российская военная полиция продолжила патрулирование по маршрутам Кобани – Джуб-Эль-Хаммам, Аджами – Каракозак, Аджами – Мембидж в провинции Алеппо, Айн-Иса – Мабрук в провинции Ракка.

Российская авиация совершила воздушное патрулирование по маршруту Камишлия – Шейрек – Деллик – Таврат – Касра – Арада-Кебира – Касра – Таврат – Деллик – Шейрек – Камишлия.

Напомним, Россия объявила о начале операции в Сирии в 2015 году, когда большую часть страны контролировали различные группировки боевиков и террористы «Исламского государства»1. Огневая мощь ВКС РФ позволила обратить вспять ход войны — уже к концу 2016 года террористы ИГИЛ1 потерпели поражения на всех стратегических направлениях в Сирии.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции против бандформирований курдов на севере Сирии. Главной целью операции являлось создание зоны безопасности в приграничных с Турцией районах Сирии.

22 октября президент РФ Владимир Путин провел встречу с Эрдоганом, по итогам которой был подписан меморандум по урегулированию ситуации на сирийско-турецкой границе. В рамках меморандума осуществляется совместное патрулирование северных районов Сирии российскими и турецкими военными.

Федеральное агентство новостей ранее опубликовало крупное расследование в двух частях. Первая часть этого материала была посвящена журналистам оппозиционных СМИ, которые сотрудничают с боевиками запрещенной в России террористической группировки ИГ1. Одним из них оказался сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков. Также были вскрыты подробности сотрудничества беглого олигарха Михаила Ходорковского с террористами.

Вторая часть продемонстрировала, что сами США ведут крайне тесное сотрудничество с террористами, оказывая им сам широкое содействие. Речь идет о подготовке боевиков американскими инструкторами, а также передаче террористам оружия и боеприпасов.

Также была выпущена третья часть, где подробно освещался вопрос помощи России Сирии, а также героизму, который проявили российские военные в борьбе с международным терроризмом в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.