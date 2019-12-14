На Антикоррупционном форуме ОНФ россияне рассказали, как выявляют казнокрадов

Их сторонятся предприниматели и чиновники, но уважают соседи. На 11-м Антикоррупционном форуме Общероссийского народного фронта в Краснодаре активисты проекта «За честные закупки» рассказали, как выявляют казнокрадов, монополистов и коррупционеров в своих регионах.

«Поехала на своей первой машине и пробила ходовку, потому что не было видно дороги, были лужи по колено, — рассказала корреспонденту Федерального агентства новостей Ольга Хирт из Омска. — Стала смотреть сайт единой информационной системы: просматривать, что происходит с дорогами, кто их выигрывает, куда исчезают миллиарды. Оказалось, первым дорогу забирает один, второй, третий... И они вот так дружненько на 50 закупках вышли. Молодцы! Снижение 0,5—1% было».

Жительница Омска отправила письмо в ФАС. Расследование по Красноярскому тракту и Нефтезаводской улице длилось восемь месяцев. Девушке сообщили: подрядчики создали картель.

«Мне поступали звонки, говорили: «Ольга, зачем ты так живешь? Не ходи с вилкой на бронепоезд». Мне говорили, что мы на тебя направим машину, она тебя переедет, никто искать не будет, хватит уже писать. Зачем ты пишешь в соцсетях?» — вспоминает собеседница ФАН.

Храбрая омичка не реагировала на угрозы и в итоге добилась своего.

«14 миллионов рублей штрафов по первому картелю выплачены. В возбуждении уголовного дела, правда, отказано, но мы обжалуем, — прокомментировал ситуацию начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев. — До того, как Ольга за это взялась, у нас в Омске как-то не очень было с выявленными сговорами на торгах. Так что спасибо тебе огромное».

«Вам тоже спасибо за открытость», — отозвалась активистка.

Теперь Ольга координатор проекта «За честные закупки» в Омской области. Девушка держит под контролем все дорожные аукционы города и мечтает стать депутатом.

«Если хочешь изменить мир, измени себя и свое отношение ко многим вопросам, — уверена общественница. — У меня в Омске нет ни одного клиента, со мной не хотят работать заказчики, потому что они говорят: «Мало ли что? Ты потом нас сдашь». Но я призываю не бояться, обозначать свою позицию. Мы все граждане РФ, мы имеем право на голос».



За шесть лет проект ОНФ «За честные закупки» объединил 14 тысяч активистов по всей стране. Впервые столкнувшись с несправедливостью, эти люди в одиночку осмелились встать на пути монополистов. В итоге добились впечатляющих результатов и нашли себя в команде единомышленников.

«Глава района нашего края только пришел в должность и первое, что решил сделать, — купить себе «Джип» за три или четыре миллиона, — рассказал координатор по проектной работе регионального отделения ОНФ в Ставропольском крае Алексей Гридин. — Там просто нет дорог! Чтобы комфортно перемещаться, он, видимо, решил, таким образом скрасить свою жизнь. Мы долго пытались его убедить в том, что этого делать не надо. В итоге закупка была отменена».

Форум объединил порядка тысячи активных граждан и представителей органов власти из 26 регионов страны. Как сообщил депутат Госдумы РФ Антон Гетта, с момента создания проекта «За честные закупки» ФАС России возбудила по сигналам активистов 74 дела. Сумма штрафов превысила 408 миллионов рублей.

«В целом в нашей работе сегодня находятся закупки с признаками картельных сговоров на 450 миллионов рублей», — сообщил координатор проекта.

Год назад президент России и лидер ОНФ Владимир Путин назвал картели третьим по тяжести преступлением после измены Родине и убийства. По данным ФАС России, 85% всех нарушений в госзакупках занимают сговоры. Во многом это результат незнания закона, халатности и взяточничества. Между тем, через систему госзакупок распределяется 30% ВВП страны — это порядка семи триллионов рублей. Чтобы справиться с казнокрадами, власти нужна помощь активных граждан, заявили участники форума.

«Коллеги, просьба, контролируйте! Здесь у ФАС России, возможно, глаз и не хватит. Вас в три-четыре раза больше, чем всех наших штатных сотрудников», — обратился к общественникам Андрей Тенишев.

По его словам, в ведомстве выявили порядка 20 картелей при закупках компаний с государственным участием.

«Это «Россети» — картель по ремонту подстанций, 20 миллиардов рублей, «Русгидро» — перевозки угля на Дальнем Востоке, 2 миллиарда рублей. Это угольный картель на Сахалине, поставка угля на «Сахалинэнерго» — там миллиарды рублей. Потом мы спрашиваем, почему у нас электроэнергия на Дальнем Востоке дорогая? Это все закладывается в тарифы, а потом мы это оплачиваем!» — отметил Андрей Тенишев.

В ноябре в рамках инициативы «Город N» «ревизоры» ОНФ вместе со съемочной группой ФАН сообщили о сомнительных закупках и, как следствие, сорванных сроках строительства школ и детских садов в Анапском районе Краснодарского края. В черном списке оказался Дом культуры села Бужор. В начале декабря региональные власти ввели учреждение в строй.

«Здесь нет ничего личного! Создание условий, когда денежные средства бюджета будут направлены на конкретного человека. Все. Других целей нет. Здесь, хочу вас заверить, кубанский парламент на вашей стороне. Готовы работать и дальше вместе», — заявил председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Как отметил прокурор региона Сергей Табельский, за два года в Краснодарском крае было выявлено девять тысяч нарушений в закупках.

«Я надеюсь, что все вопросы, которые возникают, у нас с вами будут решены совместно», — сказал он.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев стал первым губернатором, который посетил Антикоррупционный форум ОНФ за всю историю мероприятия.

«Здесь мы с вами союзники, потому что я тоже хочу добиться результата, — обратился глава региона к общественникам. — Вы трансформируете бюджетные деньги в реальный результат: дороги, освещение, детские сады, школы, дома культуры, поликлиники — все, что так нужно для жизни, для людей».

Антон Гетта одобрил новую традицию и сообщил, что впредь будет предлагать руководителям высшего органа власти регионов участвовать в форуме.

«Мы всех губернаторов, региональное правительство нацеливаем на диалог, а не на противостояние», — отметил член Центрального штаба ОНФ.

На форуме общественники рассказали корреспонденту ФАН и о результатах совместных рейдов в другие города. Так, в октябре под прицел нашей камеры попали недостроенная школа на 897 миллионов рублей и заброшенный коллекционный сад в Мичуринске.

«Прокуратура вынесла представление и оштрафовала одного подрядчика, который занимался благоустройством коллекционного сада. Тот в срочном порядке был вынужден доделывать все работы. Заведено уголовное дело, в рамках которого происходят сейчас обыски, выемка документов у генподрядчика по строительству школы, которая должна была быть построена в январе 2018 года — которая еще так и не сдана», — рассказал активист проекта ОНФ «За честные закупки» Дмитрий Поляков.

Элитные автомобили и мебель, корпоративы за государственный счет — с помощью общественников власти отменили закупки предметов роскоши на 10 миллиардов рублей. От вскрытых «серых» закупочных схем российская казна получила 300 с лишним миллиардов рублей. За девять месяцев этого года Генпрокуратура РФ возбудила 250 уголовных дел, связанных с закупками. Многие из них — результат сигналов бдительных россиян.

«Мы общаемся с активистами на заседаниях рабочих групп, которые созданы в субъектовых, районных прокуратурах, в Генпрокуратуре. Безусловно, та информация, которая к нам поступает, очень важна, — пояснил корреспонденту ФАН старший прокурор управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Виталий Новиков. — Это другое внимание и другой ракурс получения этой информации. Соответственно, другой, более глубокий оценочный механизм проверки».

Как отметил Алексей Гридин, сегодня активистам ОНФ достаточно направить письмо заказчику с просьбой разъяснить, для чего ему нужны такие дорогие ноутбуки или как повлияет на его работу кресло за 200 тысяч рублей.

«После этого закупка волшебным образом отменяется», — сказал он.

В этом году активисты проекта сконцентрировались на социальном питании и строительстве. Так, на днях ФАС России возбудила дело по закупке 18 ФАПов в Ленинградской области после сигнала «ревизоров». Единственный участник торгов соорудил железные коробки зданий, а власти региона купили их как обычный товар за 175 миллионов рублей и бросили.

«Наши выводы о том, что идет речь о низком качестве — где-то крыльцо не доделали, где-то швы не заделали, о завышенных расценках, связанных со строительством, подтвердились», — заключил Антон Гетта.

Сотрудники ФАС подозревают, что участники картеля не снижали начальную максимальную цену контракта.

«Для чего они сговаривались? Сначала завысить, потом не снижать и не торговаться, — отметил Андрей Тенишев. — У нас очень большие вопросы к государственным заказчикам по этим ФАПам. Мы пока еще не привлекали их в качестве ответчиков. Думаю, что комиссия ФАП даст оценку их действиям в этих условиях».

Участники форума призвали россиян сообщать информацию о нарушениях в региональный исполком ОНФ и оставлять ее на сайте общественников. Волонтер форума Арианна Демерьян теперь знает, как навести порядок в родной глубинке.

«В республике Адыгея, в поселке Яблоновском, есть улица Садовая. По документам — там лежит асфальт. Но по факту — там его нет. Вместо него камни, ямы, лужи и прочее. Даже нет тротуара: дорога не пригодна ни для людей, ни для автомобилей, — рассказала жительница Краснодара корреспонденту ФАН. — Теперь я знаю, куда обратиться! На сайте ОНФ можно оставить заявку, и она будет рассмотрена. Я буду знать, что она не улетит куда-то в небо».

Результаты расследований расточительного использования бюджетных средств заинтересовали и сотрудницу департамента по урегулированию контрактной системы Краснодарского края Викторию Крахмаль.

«На форуме интересно рассмотреть всероссийскую практику по применению положений ФЗ №44 («О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». — Прим. ФАН) и предупредить нарушения у нас, — рассказала она корреспонденту ФАН. — Зная практику случаев пресечения нарушений законодательства в России, мы можем донести эту информацию до заказчиков Краснодарского края».

Антон Гетта выразил надежду, что минимум треть участников форума присоединится к проекту ОНФ «За честные закупки». Руководство проекта и ФАС приняли решение повысить профессионализм общественников и уже бесплатно обучили больше 100 россиян в корпоративном университете в Казани. Каждый из этих активистов расширяет сеть профессиональных контролеров в своем регионе.