الملخص على ليبيا 12.12.19

قال ممثل حكومة الوفاق الوطني الليبي لماذا لم يكشف سراج وأردوغان عن تفاصيل المذكرة.

اعترف علي الجوراني ، عضو المجلس الرئاسي لما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي ، بأن اتفاقات التعاون الموقعة بين رئيس الجمعية الوطنية لحكومة الوفاق فايز سراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان تنتهك القانون الدولي.

وقال الجوراني إن الإخفاء المتعمد لتفاصيل الصفقة بين القادة يمكن أن يعني فقط وجود نص في أطروحات معينة تتناقض مع مصالح الشعب الليبي ودول أخرى. وفقًا لممثل حكومة الوفاق، كان هذا هو بالضبط سبب إخفاء نص الاتفاقية من ممثلي حكومة طبرق.

في مقابلة مع النسخة العربية من قناة العربية ، قال عضو في المجلس الرئاسي لجهاز الأمن الوطني أن الاتفاقية ذكرت تزويد الأسلحة إلى جانب مقاتلي الجيش الوطني الليبي {- وهذا يرجع إلى حقيقة أن قوات الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر قريبة من تحرير طرابلس. بالإضافة إلى ذلك ، قد تصف الوثيقة تفاصيل نقل "داعش" والإرهابيين من إدلب عبر الحدود التركية إلى ليبيا عن طريق الجو والبحر.

وأشار الجوراني إلى نقطة أخرى تتعلق بالتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط. وفقًا لممثل حكومة الوفاق الوطني الليبي ، فإنه يتجاهل الموقع الجغرافي لجزيرة كريت اليونانية ويعني انتهاكًا لحقوق أثينا ، لأن القانون لا ينص على مناطق متداخلة أو حدود بحرية مشتركة بين تركيا وليبيا. هذا انتهاك مباشر لقانون البحار فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية. وخلص الجوتراني إلى أن الاتفاقية ستؤثر على مصالح الدول الأخرى ، اليونان وقبرص ، فيما يتعلق بالجرف القاري والمناطق الاقتصادية الخالصة.

في الختام ، أشار ممثل حكومة الوفاق إلى أن الشعب الليبي يوم الجمعة 13 ديسمبر سيعارض هذه الاتفاقات ، والتي بفضلها الرئيس التركي "يغتصب ثروات ليبيا ويحقق حلمه في الخلافة ، واستعادة الإمبراطورية العثمانية". الجوراني مقتنع بأن أردوغان يريد إبقاء الدول العربية تحت السيطرة.

أحد موظفي ما يسمى بحكومة الوفاق لمرتبط بالإرهابيين وصف الانفجار في الزاوية بأنه هجوم إرهابي.

زار رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد مشري مدينة الزاوية ، حيث تم تفجير سيارة مؤخراً ، رافق محمد عربي كشلاف ، قائد ما يسمى روتا النصر ، المدرجة في قائمة الأمم المتحدة للعقوبات الدولية ، التي تقاتل ميليشياتها إلى جانب حكومة الوفاق. كشلاف معروف ايضا بأنه مهرب وعبد.

في وقت سابق ، نشر أحد مستخدمي تويتر صورة من المشهد - في وسط الزاوية ، تم تفجير سيارة مفخخة.

#الزاوية



إنفجار سيارة مفخخة جنب سياج ميليشيات الفرقة الأولى أمام عمارة الأولمبي ... pic.twitter.com/OfOB87wvHM — ابن ليبيا السرتاوي???????????????? (@MstrMax11) December 9, 2019

كما ذكرت وسائل الإعلام العربية نلفزيون 218, وقع الانفجار في شارع القرضابية بالقرب من مسجد بن رمضان. ووصفت دائرة الأمن في مدينة الزاوية الانفجار بأنه عمل وحشي ، مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص وإتلاف المتاجر والمنازل المجاورة. وفقًا لإدارة الأمن في المدينة ، كان الهجوم يهدف إلى زعزعة استقرار النظام الأمني.

زار موقع الحادث يوم 10 ديسمبر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد مشري - ووصف التفجيرات التي وقعت في اليوم السابق بأنها "لا تقل إرهابية أو خطيرة عن تفجيرات المنظمات الإرهابية. في تلك اللحظة ، كان برفقة محمد عربي كشلاف.

على موقع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، يوجد قائد لواء الشهيد "النصر في الزاوية" ، محمد العربي كشلاف ، على قائمة العقوبات الدولية. ميليشياته تسيطر على مصفاة ، والتي هي مركز لتهريب المهاجرين.

بالإضافة إلى ذلك ، يسيطر محمد كشلاف على مراكز الاحتجازوالتي تخضع لرقابة قانونية من قبل إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية.

كذلك ، أفاد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن الإرهابي يتفاعل مع رئيس وحدة خفر السواحل المحلية في الزاوية ، عبد الرحمن ميلاد ، الذي تعترض وحدته القوارب مع المهاجرين: يتم نقلهم تحت سيطرة الميليشيات إلى النصر إلى أماكن الاحتجاز التي يحتجزون فيها في ظروف غير إنسانية. في وقت سابق ، جمعت لجنة من الخبراء أدلة على تعرض المهاجرين للضرب والإهانة بشكل متكرر ، وبيعت نساء من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والمغرب في السوق كعبيد جنس.

حاليًا ، تقاتل ميليشيا كشلاف إلى جانب ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي في مناطق فارسفان والسفاني ودزانور.

منظمة إرهابية تطالب تركيا بفتح قاعدة عسكرية في ليبيا.

دعت منظمة الإخوان المسلمين الإرهابية ، المحظورة في روسيا. رئيس ما يسمى حكومة الوفاق الوطني الليبي ، فايز سراج ، إلى مطالبة تركيا بنشر قاعدة عسكرية في ليبيا. يعتمد زعيم جماعة الإخوان المسلمين وحزب العدالة والتعمير ، عبد الرزاق العرادي ، على كلمات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، الذي صرح بأنه وافق على نشر الكتيبة العسكرية التركية في ليبيا إذا طلبت قيادة الحزب الوطني التقدمي.

اكدت وكالة نوفا الإيطالية بكلمات عبد الرزاق العرادي التي ألقى فيها كلمة أمام رئيس حكومة الوفاق الوطني على صفحته على فيسبوك: " جب على سراج قبول القوات المسلحة التركية على الأراضي الليبية من أجل هزيمة خليفة حفتر والسيطرة على ليبيا ".

يتم نقل الإرهابيين من إدلب إلى ليبيا ، حسب قول دمشق.

أعلن الممثل الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة والمشارك في مؤتمر أستانا للسلام ، بشار جعفري ، عن وجود قناة نقل بين محافظة إدلب السورية وليبيا , والتي يسيطر عليها الإرهابيون وليبيا.

حسب قوله ، ينتقل المقاتلون من إدلب إلى ليبيا والعكس. في الوقت نفسه ، أشار جعفري إلى أن مستقبل إدلب مرتبط بمستقبل كل سوريا ، لذا فإن هذه المسألة تثير قلق دمشق بشدة.

كما أشار الممثل الدائم إلى غياب ما يسمى بالقضية الكردية. فإن الأكراد هم جزء من الشعب السوري ، وأرضهم جزء من إقليم الجمهورية العربية السورية. بالإضافة إلى ذلك ، اتهم الجعفري الجيش الأمريكي بسرقة النفط السوري.