Фельдмаршал Хафтар объявил о начале решающего сражения за Триполи

Бенгази, 12 декабря. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале решающего сражения и продвижения в центр Триполи для его полного освобождения. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya.

По словам ливийского маршала, его армия направляется в центр ливийской столицы для ее освобождения от террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Хафтар призвал боевиков, воюющих против ЛНА оставаться в домах, пообещав им взамен безопасность.

Операция фельдмаршала Халифы Хафтара по освобождению Триполи является итогом контртеррористической операции «Аль-Карама», начатой в 2014 году. Ее целью является полное освобождение страны от террористов и радикальных элементов, которые захватили ливийскую территорию после переворота 2011 года.

Весной этого года силы Хафтара приступили к новому этапу операции, целью которого является освобождение ливийской столицы Триполи и северо-запада страны от бандформирований ПНС. Это группировка тесна связана с запрещенными в России международными террористическими организациями ИГ1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1.

Напомним, после свержения лидера Ливии Муаммара Каддафи в 2011 году и его последующего убийства в стране начался затяжной кризис, который привел в том числе к активизации исламистских группировок.

1 Организация запрещена на территории РФ.