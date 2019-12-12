سوريا 12 ديسمبر .النتائج: مخاوف الولايات المتحدة من اشتباك مع الروس في سوريا في منطقة الدوريات الروسية والتركية الجديدة

سوريا ، 12 ديسمبر. الولايات المتحدة لا تسمح لسوريا بإنقاذ سجناء "الركبان" لدعم مقاتليها. الولايات المتحدة تخشى الصدام مع الروس في سوريا حيث جالت دورية روسية تركية في منطقة جديدة على الحدود مع تركيا.

الولايات المتحدة لا تسمح لسوريا بإنقاذ أسرى "الركبان"

أحبطت الولايات المتحدة مرة أخرى إجلاء اللاجئين المحتجزين في مخيم الركبان حيث يواصل آلاف السوريين ، ومعظمهم من النساء والأطفال انتظار الفرصة للفرار من معسكر اعتقال أقامته الولايات المتحدة في جنوب سوريا بالقرب من قاعدة التنف العسكرية التي تم إنشاؤها بشكل غير قانوني.

في الوقت الحاضر ، يتواجد العسكريون الأمريكيون في "منطقة نزع السلاح" حول قاعدة التنف. تستخدم واشنطن قواتها وعصاباتها الخاضعة لسيطرة "الجيش السوري الحر" السابق ضد إيران. و قد انتهت المعركة ضد جماعة داعش الإرهابية (المحظورة في الاتحاد الروسي) الذي هوفي الأساس السبب الرسمي لوجود القوات الأمريكية في سوريا

تواصل عصابات منفصلة من إرهابيي داعش العمل في الصحراء السورية ويتجولون بحرية في منطقة التنف وحتى يتلقوا هناك "مساعدات إنسانية" من الغرب.

من المحتمل أن قادة المسلحين سيقضون فصل الشتاء مرة أخرى في التنف. يقترح الأمريكيون على المسلحين أن ينتقلوا إلى ما بعد نهر الفرات لمساعدة الولايات المتحدة في القتال ضد إيران وحماية مناطق النفط و الثروات السورية وطرق العبور التي استولت عليها واشنطن. ومع ذلك ، لم يتم حل هذه المشكلة بعد لعدة أسباب - بما في ذلك الاحتجاجات في العراق.

مخاوف الولايات المتحدة تصطدم بالروس في سوريا

طلبت القيادة العسكرية الأمريكية في الجمهورية العربية السورية من البنتاغون تعليمات في حالة اشتباك عسكري مع الجيش الروسي. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادرأن الجيش الأمريكي في سوريا واثق من أن الهجمات المحتملة من روسيا أو سوريا أو إيران أو تركيا قد تكون أكثر خطورة من تهديد تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابية (أنشطة المنظمة محظورة على أراضي الاتحاد الروسي). رداً على ذلك ، أعطى البنتاجون "توجيهات غامضة للغاية".

في وقت سابق ، نشرت وكالة "فان" التحقيق الذي بموجبه تعاونت الولايات المتحدة بمساعدة المتطرفين الأكراد ، مع متشددي الدولة الإسلاميةحيث نفذ الأمريكيون عمليات تسليم أسلحة سرية ، ودعموا المقاتلين بطائرات بدون طيار ، واستقدموا أيضًا مئات المرتزقة إلى سوريا مقابل النفط السوري.

في هذه الحالة ،الوكالة تتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الذي اتخذ موقفا مثيرا للجدل بشأن الوجود العسكري الأمريكي في سوريا.

دورية روسية تركية تتفقد منطقة جديدة في سوريا

أجرت روسيا وتركيا يوم الخميس الدورية المشتركة الخامسة عشرة في شمال شرق سوريا ، وفقًا لوزارة الدفاع الروسية. تفقدت دورية أخرى مشتركة من الشرطة العسكرية الروسية والقوات المسلحة التركية الوضع في شمال شرق سوريا ، واستكملت اليوم دورية مشتركة منطقة جديدة من الحدود السورية التركية.

قطعت الشرطة العسكرية الروسية والجيش التركي مسافة 30 كم في ساعة ونصف وعادت إلى نقطة البداية. من الجو شوهد الوضع من قبل طائرات هليكوبتر تابعة لقوات الفضاء الروسية حيث مرت الدورية بعدة بلدات سورية تقع بالقرب من الحدود مع تركيا.

تعمل روسيا وتركيا على تنفيذ مذكرة سوتشي في سوريا

لا يزال أصعب موقف في سوريا هي المناطق التي لا تسيطر عليها دمشق ، ولا سيما في منطقة خفض التصعيد بإدلب وعلى الضفة الشرقية لنهر الفرات. صرحت بذلك للصحفيين في مؤتمر صحفي يوم الخميس الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الروسية ، ماريا زاخاروفا.

وفقًا للدبلوماسية الروسية ، يواصل الاتحاد الروسي وتركيا العمل على تنفيذ مذكرة سوتشي ، وفقًا لتقارير مراسل وكالة الأنباء الفيدرالية.