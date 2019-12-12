Дамаск, 12 декабря. Российские специалисты продолжают вести работу в Сирии, направленную на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Он рассказал, что за последние сутки российские специалисты провели одну гуманитарную акцию в населенном пункте Джаллин провинции Даръа, раздав нуждающимся жителям 350 продовольственных наборов общим весом 2,05 тонны.

Как сообщается, всего с начала процесса урегулирования ЦПВС провел в Сирии 2 277 гуманитарных акций. Общий вес распределенного груза составил 3 811,1 тонны.

Кроме того, продолжается процесс возвращения беженцев в места своего проживания. С 30 сентября 2015 года из-за границы в свои дома вернулись 720 703 человека. Кроме того, в места своего проживания вернулись 1 306 220 внутренних переселенцев.

Силами российских специалистов продолжает процесс восстановления сирийской инфраструктуры для создания условий для возвращения беженцев.

На 12 декабря 2019 года восстановлено 927 образовательных и 221 медицинское учреждение, 32 748 жилых домов. Отремонтировано 1 111,7 км автомобильных дорог.

Отметим, что террористы, действующие в Сирии, получают значительную поддержку со стороны США – об этом подробно рассказывается в недавнем расследовании Федерального агентства новостей. США не только готовят боевиков, но и снабжают их своим оружием и боеприпасами. Первая часть этого расследования рассказывала о сотрудничестве журналистов оппозиционных СМИ с боевиками террористической группировки ИГ1(запрещена в РФ). В частности, в нем были продемонстрированы факты работы на террористов сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова, а также беглого олигарха Михаила Ходорковского. Также была выпущена третья часть, где подробно освещался вопрос помощи России Сирии, а также героизму, который проявили российские военные в борьбе с международным терроризмом в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.