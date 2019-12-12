Идлиб, 12 декабря. За месяц в ходе обстрелов боевиками населенных пунктов Идлибской зоны деэскалации погибли пять мирных жителей и шестеро сирийских военных, число обстрелов достигло 400, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Боевики, действующие на территории Идлибской зоны деэскации, продолжают нарушать режим прекращения боевых действий. За минувшие сутки было зафиксировано 27 обстрелов.

Боевики совершили обстрелы населенных пунктов Биньямин, Алеппо, Сабикия, Маканис-эд-Дувайри провинции Алеппо; Сафсафа, Мамухия, Мукатталь, Нахшебба, Тардин, Айн-эль-Ашра, Сараф, Хамрат провинции Латакия; Хуайз, Кара-Джурн, Эль-Харука, Карутия провинции Хама; Суккория, Хан-Шейхун, Телль-эт-Турки, Срудж провинции Идлиб.

По данным Центра по примирению, с 1 декабря в провинциях Латакия, Хама, Идлиб и Алеппо было зафиксировано более 400 нарушений режима прекращения огня боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» (альянс запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»1) и так называемой «Сирийской национальной армии».

Под огнем боевиков оказывались как позиции сирийских правительственных сил, так и жилые районы. С 1 декабря в результате обстрелов погибли пять мирных граждан Сирии, еще пятеро получили ранения. Среди сирийских военнослужащих погибли шестеро человек, десят получили ранения.

В ЦПВС добавили, что боевики активно используют беспилотники с ударной боевой нагрузкой. Только с 1 по 12 декабря подразделениями Сирийской Арабской Армии уничтожено четыре БПЛА, запущенных боевиками в направлении позиций сирийских правительственных сил.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало собственное расследование, рассказывающее о сотрудничестве сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Как сообщил ФАН бывший пропагандист ИГ1, пожелавший остаться анонимным, отрабатывающий деньги западного спонсора Коротков был связан как с американцами, так и с террористами, базирующимися в Сирии.

Позднее вышла вторая часть масштабного расследования, раскрывающая объемы помощи, оказываемой террористам ИГ со стороны США. Корреспонденты ФАН раздобыли в Сирии эксклюзивные свидетельские данные, подтверждающие, что Вашингтон является одним из главных создателей и спонсоров крупнейшей международной террористической группировки.

Третий материал посвящен помощи России в Сирии, а также героизму россиян в борьбе с террористами на территории САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.