В МИД РФ назвали истинные цели масштабных учений НАТО в Восточной Европе

Москва, 12 декабря. Масштабные военные учения НАТО «Защитник Европы — 2020» (Defender Europe 2020) не направлены на укрепление безопасности в регионе. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

По его словам, в ходе предстоящих маневров НАТО будет отрабатываться доставка и размещение новых американских сил на Европейском континенте для «противостояния противнику».

«Никакого отношения к реальной ситуации в сфере обеспечения безопасности в Европе это не имеет. Это пустая трата ресурсов и создание дополнительных разделительных линий», — подчеркнул Грушко.

Масштабные военные учения НАТО «Защитник Европы — 2020» будут проходить весной 2020 года в разных точках у западных границ России. В учениях примут участие около 37 тысяч военных из 18 стран НАТО. Учения будут проходить на военных полигонах Германии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии. Основная часть маневров пройдет на территории Германии и Польши. К весне 2020 года Вооруженные силы США планируют перебросить в Европу 13 тысяч единиц военной техники, которая будет задействована в учениях.

Американские военные вместе с техникой будут переброшены в шесть европейских стран, откуда будут доставляться к месту проведения военных маневров разными видами транспорта. Одной из главных целей предстоящих маневров является проверка способности европейских союзников обеспечить логистику для перемещения большого количества военных и тяжелой техники.

Ранее глава Минобороны Белоруссии Владимир Равков выразил опасения в связи с предстоящими учениями НАТО, отметив, что маневры будут проходить вблизи границ республики.

Стоит отметить, что в сентябре 2019 года Вооруженные силы РФ провели стратегические командно-штабные учения «Центр-2019». В маневрах также были задействованы военные из Китая, Пакистана, Индии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии.

В ходе маневров были отработаны вопросы применения смешанных группировок сил и средств для борьбы с террористическими бандформированиями. Кроме того, военные отработали вопросы управления подразделениями при нанесении массированного огневого удара и ведении наступательных действий.