Дамаск, 12 декабря. Террористы совместно с организацией «Белые каски» готовят в Сирии инсценировку с применением отравляющих веществ на юге Идлибской зоны деэскалации, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

В ЦПВС поступила информация о том, что главарями террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (альянс боевиков запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1) совместно с членами псевдогуманитарных «Белых касок» планируется проведение на юге Идлибской зоны деэскалации «инсценировок применения отравляющих веществ и разрушения объектов гражданской инфраструктуры».

«Целью провокаций является подготовка фото- и видеоматериалов для распространения в интернет-ресурсах, ближневосточных и западных СМИ публикаций с обвинениями в адрес сирийских правительственных сил об использовании химического оружия против мирных граждан и нанесении неизбирательных ударов», — сообщили в Центре по примирению.

Отметим, несмотря на то, что Сирия давно избавилась от запрещенных химических реактивов под надзором ОЗХО, западные страны продолжают обвинять Дамаск в применении химоружия. В 2016 году ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала Сирии. Кроме того, Дамаск регулярно заявлял, что ни разу не использовал химоружие против гражданских.

В начале весны ОЗХО обнародовала доклад, в котором указывалось, что при атаке в сирийской Думе в апреле прошлого года применялись баллоны с хлором, сброшенные с неба. Некоторые страны обвинили в инциденте ВС Сирии, также обвинить их попыталась псевдогуманитарная организация «Белые каски», которая в качестве «доказательств» представила кадры жителей Думы и детей, которых якобы спасают от воздействия химических веществ.

Позже был опубликован документ с экспертной оценкой специалиста ОЗХО Яна Хендерсона, который выяснил, что баллоны в действительности подложили, а не сбросили с воздуха.

Постановочные ролики «Белых касок» уже дважды провоцировали удар США по Сирии. Во второй раз в атаке на суверенную страну участвовали также Франция и Великобритания.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало собственное расследование, рассказывающее о сотрудничестве сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Как сообщил ФАН бывший пропагандист ИГ1, пожелавший остаться анонимным, отрабатывающий деньги западного спонсора Коротков был связан как с американцами, так и с террористами, базирующимися в Сирии.

Позднее вышла вторая часть масштабного расследования, раскрывающая объемы помощи, оказываемой террористам ИГ со стороны США. Корреспонденты ФАН раздобыли в Сирии эксклюзивные свидетельские данные, подтверждающие, что Вашингтон является одним из главных создателей и спонсоров крупнейшей международной террористической группировки.

Третий материал посвящен помощи России в Сирии, а также героизму россиян в борьбе с террористами на территории САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.