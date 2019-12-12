США испытали ракету, запрещенную международным Договором о РСМД

Вашингтон, 12 декабря. Вооруженные силы США сегодня провели запуск неядерной баллистической ракеты средней дальности наземного базирования, попадающей под запрет по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД).

Пуск состоялся сегодня в 19:30 по московскому времени на территории авиабазы «Ванденберг», расположенной в Калифорнии, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя военной базы.

«Министерство обороны провело летные испытания баллистической ракеты наземного базирования в неядерной конфигурации примерно в 8.30 утра по тихоокеанскому времени… Мы сейчас проводим оценку результатов», — пояснил представитель.

О возможном запуске запрещенной ракеты на авиабазе уже говорилось ранее. До недавних пор России и США было запрещено заниматься разработкой подобного вооружения в соответствии с двухсторонним Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

США расторгли договор 2 августа 2019 года, обвинив Россию якобы в нарушении соглашения. Российская сторона опровергла обвинения, назвав их несостоятельными и отметив накопившиеся претензии по поводу выполнения соглашения самими американцами.

По мнению экспертов, у США и России нет шанса на восстановление данного договора, однако его могли бы сменить неформальные отношения.