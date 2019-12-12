Правительство Судана поблагодарило Сирию за усилия в борьбе с терроризмом

Дамаск, 12 декабря. Временный поверенный в делах посольства Судана в Дамаске Валид Ахмад Абдалла встретился с заместителем министра иностранных дел Сирии Фейсалом Микдадом, сообщает пресс-служба сирийского МИД.

В ходе встречи, которая состоялась в среду, Валид Абдалла от лица правительства Судана выразил признательность за усилия, предпринимаемые Сирией в рамках борьбы с терроризмом, подчеркнув, что «это общий вклад, как для арабского региона, так и для всего мира».

«В ходе встречи обсуждались вопросы двусторонних отношений между двумя странами и события, происходящие в арабском регионе», — говорится в сообщении сирийского внешнеполитического ведомства.

Заместитель министра иностранных дел Сирии заявил, что «кризисы, которые переживают многие арабские страны, включая Судан и Сирию, требуют поиска новых подходов, основанных на уважении суверенитета государств и невмешательства в их внутренние дела».

Микдад отметил «важность координации между двумя странами на официальном уровне на предстоящем этапе таким образом, чтобы это способствовало улучшению ситуации в арабском регионе».

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало собственное расследование, рассказывающее о сотрудничестве сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Как сообщил ФАН бывший пропагандист ИГ1, пожелавший остаться анонимным, отрабатывающий деньги западного спонсора Коротков был связан как с американцами, так и с террористами, базирующимися в Сирии.

Позднее вышла вторая часть масштабного расследования, раскрывающая объемы помощи, оказываемой террористам ИГ со стороны США. Корреспонденты ФАН раздобыли в Сирии эксклюзивные свидетельские данные, подтверждающие, что Вашингтон является одним из главных создателей и спонсоров крупнейшей международной террористической группировки.

Третий материал посвящен помощи России в Сирии, а также героизму россиян в борьбе с террористами на территории САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.