Дамаск, 12 декабря. Министерство иностранных дел Сирии обвинило власти США в систематическом нарушении прав человека, совершении военных преступлений и преступлений против человечности по всему миру.

Выступая по случаю 70-летия со дня принятия Всеобщей декларации прав человека официальный Дамаск призвал провести международные расследования по данным фактам. МИД Сирии напомнил, что незаконно присутствующие в стране американские военные применяли запрещенный Женевской конвенцией белый фосфор против гражданского населения, а также полностью разрушили город Ракка, убив при этом тысячи мирных жителей.

Сирийское правительство также считает необходимым провести расследование других преступлений США, совершенных за последние 50 с лишним лет. Речь идет о преступлениях, совершенных во время войны во Вьетнаме, Лаосе, Камбодже, Ираке, Афганистане, Ливии, а также о совершаемых преступлениях в незаконных тюрьмах Абу-Грейб и Гуантанамо, куда людей отправляют без суда и следствия.

Напомним, что военные США уже несколько лет незаконно находятся в Сирии, не имея для этого ни разрешения Дамаска, ни мандата Совбеза ООН. В настоящее время американцы занимаются добычей сирийской нефти с захваченных курдами нефтяных полей, которую они впоследствии контрабандой вывозят из страны.

Федеральное агентство новостей опубликовало большое расследование. В первой части говорилось о связях журналиста «Новой Газеты» Дениса Короткова с боевиками «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка). Во второй — о поддержке террористов со стороны США.

Третья часть материалов о ситуации в Сирии посвящена россиянам, которые освобождали САР от боевиков. Многие сирийцы отметили, что русские проявили храбрость и отвагу, сражаясь с джихадистами.

1 Организация запрещена на территории РФ.