Сирия итоги за сутки на 13 декабря 06.00: курдские боевики готовят новобранцев в Алеппо, в Идлибе правительственные силы ответили джихадистам

Сирия, 13 декабря. В Идлибе правительственные силы ответили джихадистам Информатора международной коалиции убили боевики ИГ1 в Хасаке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совершили боевой вылет на юге провинции Идлиб и нанесли точечные авиаудары по укрепрайонам боевиков «Тахрир аш-Шам».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают наносить удары по опорным пунктам радикалов на юге Идлиба, по неподтвержденным данным, потеряли несколько человек у поселка Абу-Духур в результате обстрела, потеряли 10 человек по неподтвержденным данным и развернули подкрепления у трассы М-4 на севере Ракки.

Курдские вооруженные группировки: совершили нападение на протурецких бойцов на севере Ракки в районе Айн-Исса, потеряли двоих боевиков, подозреваются в минировании автомобиля протурецкого ополченца в Алеппо.

ВС Турции и союзные силы: возводят новые пункты наблюдения на севере провинции Ракка, обменялись ударами с курдскими боевиками, совместно с российской военной полицией провели патрулирование на северо-востоке, в Тель-Абъяде восстанавливают разрушенную электростанцию, направили конвой в Идлиб к наблюдательным пунктам.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в нападении на курдских боевиков в Ракке и Дейр-эз-Зоре, а также в убийстве информатора международной коалиции в Хасаке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла подразделения правительственных сил на юге провинции Идлиб и потеряла пять боевиков в ходе столкновения.

Международная коалиция: вывела конвой из Хасаки в Ирак через погранпереход, направила подкрепление для военнослужащих в Камышлы, в ходе совместного рейда с SDF пресекли попытку контрабанды оружия боевиками ИГИЛ1.

Провинция Дамаск

Местные источники сообщили Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), что неизвестные люди совершили нападение на контрольно-пропускной пункт Сирийской арабской армии (САА) у города Дума. Сведений о пострадавших нет. Источник сообщил что ранее в районе неизвестные оставили на стенах в жилом районе граффити с антиправительственными лозунгами, призывая местных жителей начать вооруженное восстание. Ответственность за нападение и вандализм пока не взяла на себя ни одна из антиправительственных группировок.

Провинция Алеппо

Подконтрольный курдским боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF) медиаресурс Anha News сообщил, что из лагеря подготовки были выпущены новобранцы. Курс подготовки прошли два десятка новобранцев в лагере близ города Шейх-Максуд. Отметим, что курды ужесточили вербовку новобранцев в начале октября, после того как на северо-восток Сирии в зоны их контроля были введены турецкие войска в рамках операции «Источник мира». В ходе операции курдские боевики потеряли несколько сотен человек, а также понесли серьезные потери из-за роста количества дезертиров.

На севере провинции снова прогремел взрыв. Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), в городе Аль-Баб был взорван при помощи самодельной бомбы автомобиль одного из членов лояльного Турции ополчения. В минировании подозревают курдских радикалов «Освободительных сил Африна».

Провинция Дейр-эз-Зор

Около трехсот бойцов «Джейш Имам Аль-Хаджа» прибыли в город Абу-Кемаль в качестве подкрепления для отрядов иранского ополчения Корпуса Стражей Исламской революции, каксообщил медиаресурс Halab Today TV. В связи с участившимися нападениями на позиции проиранских сил, КСИР вынужден стягивать на восток провинции дополнительные силы.

Днем группа неизвестных боевиков совершила нападение на контрольно-пропускной пункт SDF в окрестностях поселка Аль-Хусейния. Как сообщает новостной портал Deir Ezzor, неизвестные обстреляли из автоматов блокпост, после чего скрылись.

На подконтрольном ИГИЛ медиаресурсе «Амак» появилось заявление террористов о том, что одна из «спящих ячеек» совершила вылазку к северо-западу от города Дейр-эз-Зор и убили одного военнослужащего Сирийской арабской армии (САА) в поселке Аяш.

Провинция Даръа

На главу совета города Ас-Санамейн на севере провинции была совершена попытка покушения. Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), неизвестные боевики с пистолетами напали на Абделя Саляма Химда в его доме. Личность нападавших не установлена. Глава совета остался жив, его доставили в госпиталь с несколькими огнестрельными ранениями. Ранее поступала информация об убийстве мэра Ас-Санамейна на западе провинции Даръа, после того как было предпринято несколько неудачных попыток покушения на убийство в течение года. По словам нашего корреспондента, с начала этой недели местные власти инициировали расследование и по подозрению в причастности к покушениям были арестованы по меньшей мере шесть человек, имена которых пока не разглашаются.

Провинция Идлиб

На юге провинции сирийская армия продолжает обстреливать укрытия джихадистов «Тахрир аш-Шам» в районе поселков Абу-Макка, Ат-Тах, Хиш как передает портал Masar Press Net. Утром отмечались столкновения у поселка Мадая, где стороны обменялись ударами из тяжелой артиллерии. Сирийская армия лишилась двух пулеметных установок.

Конвой турецких войск вошел на территорию провинции через пограничный пункт Баб аль-Хава и, разделившись, отправился к наблюдательным пунктам Сурман и Маар-Хатат на юге провинции, как передает агентство Halab Today.

Боевики «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» заявили, что им удалось ранить и убить несколько солдат САА в районе поселения Абу-Духур в результате обстрела, как сообщает портал Step News. Со стороны Министерства обороны Сирии или официальных СМИ пока не поступало подтверждения о потерях среди САА. Во второй половине дня ВКС РФ нанесли точечные удары по расположениям радикалов в районе городов Абу-Духур и Маарет-ан-Нуман. Были нейтрализованы пять боевиков.

Оппозиционные источники заявляют, что в результате обстрела укрытия правительственных сил из ракетных установок, скончалось около десяти военнослужащих САА, однако, подтверждения от официальных СМИ не поступало.

Провинция Ракка

В поселке Карама боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) провели серию рейдов и задержали четырех человек, о чем сообщает медиаресурс Alk Habour 21. Предполагается, что они были насильно завербованы для прохождения службы.

В поселке Аль-Халалия неизвестные подбросили гранату на блокпост SDF. Обошлось без жертв, ответственность за нападение пока не взял на себя никто. В районе поселка Кафр-Хол к западу от города Тель-Абъяд два боевика SDF погибли по время патрулирования, когда их автомобиль наехал на мину. В обоих инцидентах курдские боевики обвиняют террористов ИГИЛ.

Российская военная полиция провела пятнадцатое патрулирование на сирийско-турецкой границе на нескольких маршрутах. Как сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков, силами ВКС РФ проведено воздушное патрулирование по маршрутам Камышлы – Тель-Эш-Шур-Гарби и от Тель-Тамра в Хасаке до электроподстанции Мабрука в Алеппо.

В городе Тель-Абъяд вооруженные силы Турции и союзного ополчения продолжают строить объекты электроснабжения, разрушенные ранее боевиками SDF в ходе боевых действий против ИГИЛ. В период оккупации курдскими радикалами новая самоназвания администрация не позаботилась о восстановлении инфраструктуры. После того как в начале октября этого года курдских боевиков выбили из Тель-Абъяда, военнослужащие занялись решением проблемы снабжения города электроэнергией, как сообщает военно-аналитический Twitter-канал XXVII27.

Сирийская армия направила военные подкрепления в несколько деревень у стратегической международной трассы М-4 в районе города Айн-Исса и усиливают свои позиции, как сообщает новостное агентство Rojava Network.

Источники международной коалици сообщают о пресечении контрабанды оружия боевиками ИГ на востоке Сирии. В операции также приняли участие курдские радикалы из числа «Демократических сил Сирии» (SDF), поставка для одной из спящих ячеек ИГ, действующей в Сирии была сорвана. Детали задержания не разглашаются, как передает портал Anna News.

Провинция Хасака

Турецкая армия приступила к сооружению новых наблюдательных пунктов на севере Сирии. Как сообщает агентство Alk Habour, всего их будет 41.

Днем колонна из четырех военных машин ВС США вошла в город Камышлы, о чем сообщает агентство Rojava Network. Ранее поступала информация о том, что военнослужащие международной коалиции покинули базу в городе Аш-Шаддади и пересекли сирийско-иракскую границу через погранпереход «Семалка».

Житель поселка Райм-Хаджар по имени Мутанна Джамиль аз-Захир был сегодня днем ранен в результате обстрела неизвестными лицами его дома. Как стало известно порталу Alk Habour, ранее аз-Захир сотрудничал с военнослужащими международной коалиции, но характер сотрудничества не уточняется. Наиболее вероятно, что за нападением стоят боевики «Исламского государства»1, которые сохраняют свою активность в оккупированных коалицией и «Демократическими силами Сирии» районах.

1 Организация запрещена на территории РФ.