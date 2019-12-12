Россияне прошли тест на знание Конституции. ФАН-ТВ

12 декабря в России отмечается День Конституции. В честь праздника в разных регионах страны россиянам предлагалось пройти тест на знание основного закона.

Два десятка вопросов показали уровень владения законом Российской Федерации. Акция прошла на площадках в 85 субъектах России, а также в русскоязычных общинах Греции и Монголии. Местом проведения мероприятия в столице стала Библиотека им. Ленина, участники отмечают, что знание Конституции необходимо каждому гражданину.

«Я сегодня поймала себя на мысли, что я даже не открывала, не читала и это очень стыдно признавать. Хотелось бы понять, попробовать себя, пройти тест, узнать насколько я хорошо хотя бы на уровне интуиции все это знаю, и потом, конечно же, прочитать. В любой ситуации можно себя увереннее чувствовать, зная Конституцию, зная свои права и обязанности, знать как правильно ответить и не попасть в какую-то плохую ситуацию», — рассказала Mara Yan, блогер.