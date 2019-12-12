Военные США обратились в Пентагон за рекомендациями, чтобы красть сирийскую нефть

Дамаск, 12 декабря. Военное командование США в Сирии обратилось в Пентагон, чтобы получить инструкции на случай атаки со стороны России, Ирана, Турции, Сирии и их союзников. По информации New York Times, ведомство направило расплывчатые указания.

По мнению журналистов издания, в сложившейся обстановке виноват президент США Дональд Трамп, занявший неоднозначную позицию по поводу военного присутствия в Сирии.

«Политика сегодня» сообщает, что США направили на Ближний Восток 2,5 тысячи наемников из частной военной компании Blackwater якобы для помощи регулярным войскам в сфере охраны нефтяных месторождений.

Военный эксперт Борис Рожин считает, что США обеспокоены возможными конфликтами с другими странами, ведь американские военные считают гипотетические атаки от вооруженных сил государств гораздо более опасными, чем угрозу, исходящую от «Исламского государства»1, запрещенного на территории РФ.

«Как показывает практика, угроза для самих американцев, как правило, исходила от различных терактов, диверсий в ходе боевых действий против ИГ1 или других террористических группировок», — заявил Рожин.

Поэтому заявление об опасности сил других государств для военных США имеет политический характер, считает эксперт.

«Оно будет напоминанием для России и других стран о том, что у американцев войска там, что их нельзя трогать и они намерены там оставаться. Я думаю, в таком духе они будут строить информационную повестку в этом вопросе», — отметил Рожин.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало расследования о ситуации в Сирии. Первая серия материалов рассказывает о связи журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГ. Во второй части идет речь о сотрудничестве США с террористами. Завершает цикл публикаций материал о помощи России в Сирии и героизму россиян в борьбе с террористами ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.