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Северный флот подтвердил гибель военного во время пожара на «Адмирале Кузнецове»

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Северный флот подтвердил гибель военного во время пожара на «Адмирале Кузнецове»

Мурманск, 12 декабря. Руководство Северного флота подтвердило смерть одного из военнослужащих, находившихся во время пожара на борту тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

Сообщается, что военный погиб при ликвидации очага задымления на корабле. В настоящее время специалисты продолжают поиски еще одного офицера.

«Военнослужащий контрактной службы погиб при борьбе за живучесть отсека и был обнаружен поисковой группой в одном из помещений. Офицер службы живучести корабля с первых минут возникновения задымления принял решение немедленно спуститься к месту проведения сварочных работ для обеспечения безопасной эвакуации рабочих предприятия», — пояснили в пресс-службе Северного флота.

В СФ также отметили, что поиски военнослужащих аварийно-спасательными командами не прекращались с того самого момента, как рабочие предприятия покинули задымленный отсек и очаг возгорания был ликвидирован.

Напомним, возгорание на борту крейсера произошло сегодня во время ремонта корабля в мурманском доке. По официальной информации, в ЧП пострадали десять военнослужащих. Как позже пояснили в Объединенной судостроительной корпорации, возгорание случилось во время проведения огневых работ в первом энергоотсеке. Находившееся на корабле военные были эвакуированы. Боеприпасов и вооружения на крейсере не было.

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» является единственным представителем своего класса в Военно-морском флоте России. Впервые был спущен на воду в 1987 году. 

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