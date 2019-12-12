Урегулирование конфликта в Сирии является единственной целью России в САР

Москва, 12 декабря. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого обсуждалась ситуация в Сирии.

Главы государств высказались за активизацию усилий по борьбе с терроризмом на севере Сирии, а также обсудили выполнение российско-турецкого меморандума по урегулированию ситуации на границе САР и Турции.

Политолог Александр Асафов отметил, что присутствие России в Сирии выполняет исключительно миротворческие задачи, поэтому Москва играет ключевую роль в восстановлении мирной жизни в САР.

«Дело в том, что не так много акторов региона, которые действительно нацелены не только на выполнение своих эгоистичных задач и целей, а тех, кто делает что-то для достижения мира в разрушенных войной районах Сирии. То, что Россия является там миротворцем номер один — это очевидно», — пояснил политолог.

Он также добавил, что турецкая сторона преследует в Сирии собственные цели, однако конечной целью Анкары также является установление мира на всей территории САР. При этом Эрдоган понимает, что стабилизация ситуации в Сирии невозможна без тесного сотрудничества с Россией.

«Стоит учитывать то, что Эрдоган сказал перед юбилейным, семидесятым саммитом НАТО некоторое время назад в Лондоне, о том, что Россия является одним из главных партнеров Турции. И это не противоречит членству Турции в НАТО. В этом контексте было сказано», — отметил Асафов.

Эксперт не исключил, что в будущем может произойти эскалация конфликта на севере Сирии, однако только российская сторона препятствовать подобному развитию событий, передает «Политика сегодня».

«России, как мне кажется, удается и удастся, соответственно, в будущем принудить всех акторов региона к одной общей цели — прекращению конфликта, политическим переговорам и миру на территории сирийского государства» — добавил Асафов.

Напомним, 9 октября власти Турции объявили о начале военной операции «Источник мира» против курдских боевиков на севере Сирии. Главной целью Анкары являлось создание зоны безопасности в приграничных с Турцией районах Сирии.

Операция Турции была направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег реки Евфрат под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). При этом курдские боевики не принимали участия в боевых действиях против террористов ИГ, так как многие из них входят в состав курдских вооруженных формирований.

22 октября президент России Владимир Путин провел встречу с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, по итогам которой был подписан меморандум по урегулированию ситуации на границе Сирии и Турции. В рамках меморандума российские и турецкие военные осуществляют совместное патрулирование на севере Сирии.

В конце октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Вашингтон намерен оставить под своим контролем нефтяные месторождения в Сирии. Позднее в Пентагоне подчеркнули США готовы использовать свои войска для «защиты сирийских нефтяных ресурсов».

Власти США не скрывают, что их главной целью в Сирии является нефть, которую они незаконно добывают и экспортируют при поддержке курдских боевиков и наемников из частной военной компании Blackwater, которые недавно прибыли район населенного пункта Ас-Сувар в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор.

Федеральное агентство новостей неоднократно сообщало о том, что США осуществляют незаконную добычу сирийской нефти. Доказательства данного преступления были обнародованы Минобороны РФ.

Ранее ФАН опубликовало вторую часть расследования, посвященного связям США с террористической группировкой «Исламское государство». Корреспондентам ФАН удалось получить свидетельские показания, подтверждающие участие США в создании и поддержке группировки ИГ.

В первой части расследования ФАН рассказывалось о связях беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами ИГ.

Третий материал ФАН посвящен помощи России в Сирии и героизму россиян в борьбе с боевиками ИГ на территории САР. Более подробно читайте в расследовании Федерального агентства новостей.

1 Организация запрещена на территории РФ.