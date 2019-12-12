Путин проинформировал Совбез РФ о результатах встречи «нормандской четверки»

Москва, 12 декабря. Президент РФ Владимир Путин проинформировал членов Совета безопасности России о результатах встречи «нормандской четверки» в Париже. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Президент также проинформировал участников о состоявшемся в Париже саммите в «нормандском формате» и о двухсторонних встречах с президентами Франции, Украины и канцлером ФРГ», — отметил он.

Песков также добавил, что Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза поручил проработать вопрос об увековечивании памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

Напомним, что переговоры в «нормандском формате» состоялись 9 декабря в Париже. Это была первая встреча президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. По итогам мероприятия было решено до конца года осуществить обмен удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех», определить следующие три точки разведения сил на линии соприкосновения, расширить мандат ОБСЕ в Донбассе и ввести согласованный вариант «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.

Также Зеленский в ходе встречи поднял вопрос о транзите российского газа и по итогам переговоров заявил, что он разблокирован. Однако на деле стороны пока что не достигли никаких договоренностей в этом направлении.

Напомним, что текущий договор о транзите газа истекает в этом году. Киев требует, чтобы Россия подписала новый контракт на 10 лет и гарантировала определенные объемы прокачки. Москва же настаивает на том, что договоренность будет возможна лишь при условии отзыва всех исков к «Газпрому» и отмене украинского антимонопольного штрафа. Польша и Словакия тем временем уже начали готовиться к возможному прекращению транзита газа через Украину с Нового года.