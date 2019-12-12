Сирия новости 12 декабря 22.30: курдские боевики подорвали в Алеппо автомобиль, ИГ* убило информатора международной коалиции

Сирия, 12 декабря. В городе Аль-Баб на севере Алеппо был взорван автомобиль протурецкого ополченца. Информатора международной коалиции убили боевики ИГ1* в Хасаке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: направили подкрепление к Айн-Иссе на севере Ракки дял поддержания порядка, в Идлибе продолжают вести огонь по линиям обороны радикалов «Тахрир аш-Шам»

«Хайят Тахрир аш-Шам»: потеряла пять человек на юге Идлиба при столкновении с сирийской армией

Курдские вооруженные группировки: подозреваются в минировании автомобиля протурецких сил на севере Алеппо.

ВС Турции и союзные силы: потеряли одного бойца при взрыве автомобильной бомбы в городе Аль-Баб.

Международная коалиция: вывела конвой из Хасаки в Ирак через погранпереход, направила подкрепление для военнослужащих в Камышлы, в ходе совместного рейда с SDF пресекли попытку контрабанды оружия боевиками ИГИЛ1.

Провинция Алеппо

На севере провинции снова прогремел взрыв. Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) в занятом турецкой армией и союзными силами городе Аль-Баб был взорван при помощи самодельной бомбы автомобиль одного из членов лояльного Турции ополчения. Как передает источник, место взрыва было оцеплено, информации о других пострадавших не поступало. Город прочесывают отряды ополчения. В организации подрыва подозревают курдских радикалов из числа «Освободительных сил Африна», которые действуют на севере провинции.

Провинция Идлиб

На юго-востоке провинции продолжаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками альянса «Тахрир аш-Шам». САА открыла огонь из артиллерии и наносит прямые ракетные удары по опорным пунктам радикалов в районе деревни Аль-Тах, Хиш и Хатая, как сообщает портал Step News. Стороны также продолжают обмениваться ударами в районе поселка Джарджаназ. По информации SOHR, в результате обстрела погибли пять боевиков альянса «Тахрир аш-Шам» и лояльных им группировок. Оппозиционные источники заявляют, что в результате обстрела укрытия правительственных сил из ракетных установок, погибло около десяти военнослужащих САА, однако, подтверждения от официальных СМИ не поступало.

Провинция Ракка

Сирийская армия направила военные подкрепления в несколько деревень у стратегической международной трассы М-4 в районе города Айн-Исса и усиливают свои позиции, как сообщает новостное агентство Rojava Network.

Источники операции объединенных сил международной коалиции операции «Непоколебимая решимость» сообщают о пресечении контрабанды оружия боевиками ИГ на востоке Сирии. В операции также приняли участие курдские радикалы из числа «Демократических сил Сирии» (SDF), поставка для одной из спящих ячеек ИГ, действующей в Сирии была сорвана. Детали задержания не разглашаются.

Провинция Хасака

Вечером колонна из четырех военных машин ВС США вошла в город Камышлы, о чем сообщает агентство Rojava Network. Ранее поступала информация о том, что военнослужащие международной коалиции покинули базу в городе Аш-Шаддади и пересекли сирийско-иракскую границу через погранпереход «Семалка».

Житель поселка Райм-Хаджар по имени Мутанна Джамиль аз-Захир был сегодня днем ранен в результате обстрела неизвестными лицами его дома. Как стало известно порталу Alk Habour, ранее аз-Захир сотрудничал с военнослужащими международной коалиции, но характер сотрудничества не уточняется. Подозревается, что за нападением могут стоять боевики «Исламского государства»1, которые сохраняют свою активность в оккупированных коалицией и «Демократическими силами Сирии» районах, несмотря на громкие заявления Пентагона о победе над ИГИЛ в Заефратье. Кроме того, «спящие ячейки» сохранили свои связи на востоке Сирии и неоднократно демонстрировали высокую степень осведомленности: в Дейр-эз-Зоре боевики развесили на дверях мечетей списки людей, которые, как им стало известно, вступили в ряды сирийской армии или присоединились к SDF. ИГ угрожало всем им расправой. Покушение на сотрудничавшего с американскими военными жителя может быть своеобразным «предупреждением» для остальных.

1 Организация запрещена на территории РФ.