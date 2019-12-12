Следствие назвало вероятную причину возгорания на борту «Адмирала Кузнецова»

Москва, 12 декабря. Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту возгорания на борту тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов». Дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».

Следствие полагает, что причиной пожара стало нарушение техники безопасности во время сварочных работ. Ведомство напомнило, что в апреле 2018 года корабль был передан Объединенной судостроительной корпорации для планового ремонта.

«По предварительным данным, сегодня при проведении регламентных сварочных работ произошло возгорание. Количество пострадавших в настоящее время уточняется. На место выехала следственно-оперативная группа в составе наиболее опытных следователей», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о возгорании, произошедшем на борту крейсера, когда тот находился на ремонте в мурманском доке. По информации Северного флота РФ, в результате происшествия пострадали десять военнослужащих. Всем им незамедлительно была оказана медицинская помощь.

В ОСК пояснили, что пожар вспыхнул во время проведения огневых работ в первом энергоотсеке. Находившиеся на корабле работники эвакуированы.

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» является единственным представителем своего класса в Военно-морском флоте России. Впервые был спущен на воду в 1987 году. Военное судно предназначено для борьбы с крупными надводными целями и защиты морских соединений от нападения с использованием вражеских авианосцев и подводных лодок. Кроме того, «Адмирал Кузнецов» может оказывать поддержку при проведении десантных операций,