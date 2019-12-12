Турция может наказать США за неуместные ультиматумы по Сирии и Ближнему Востоку

Москва, 12 декабря. Публицист, политолог Алексей Мухин прокомментировал обострение отношений между США и Турцией на фоне разрастающихся конфликтов внутри НАТО. По мнению политологов, попытки Вашингтона ввести санкции против Анкары связаны не столько с покупкой российских ЗРК С-400, сколько с проведением контртеррористической операции «Источник мира» в Сирии.

США в четверг одобрили законопроект о введении санкций в отношении Турции за покупку российских ЗРК С-400. Анкара считает инициативу Вашингтона неуважением к суверенитету своей страны и отказывается расторгать торговую сделку с Россией.

В интервью «НьюИнформ» Мухин отметил, что «отношения внутри НАТО становятся все более конфликтными». Сейчас оппонентами США по Альянсу выступают Турция и Франция. Говорить, по его мнению, о расколе в НАТО пока рано, но кризис уже явно назрел. Политолог подчеркивает, что репутации Альянса был нанесен урон, так как сделка России и Турции по поставке ПВО побуждает другие страны последовать аналогичному примеру.

«С-400 – это не вооружение НАТО. Это сильный удар по имиджу организации, поэтому они продолжают вести себя, как разъяренный слон в посудной лавке», — заявил политолог.

Стоит отметить, что многие эксперты сходятся во мнении, что истинной причиной санкций США является антитеррористическая операция Турции «Источник мира», проводимая на севере Сирии против террористов группировки «Исламское государство»1 и бандформирований курдов, активно сотрудничающих с США.

С этим согласен заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. По словам эксперта, Западу не нравится, что Турция шагает не в ногу с Североатлантическим альянсом.

«Подобного рода действия Турции Запад оценивает как некую независимость, что ему очень не нравится. При этом сегодня МИД Турции во главе с министром Чавушоглу довольно резко осуждает Вашингтон за то, что они выдвигают ультиматум в отношении приобретения российских дивизионов С-400. В связи с этим турки требуют от США покинуть территорию базы Инджирлик, а это основная база Америки для того, чтобы чувствовать себя уверено на Ближнем Востоке. Без этой базы США будет весьма трудно решать свои проблемы на Ближнем Востоке. И притом турки весьма воинственно настроены: если дело дойдет до военного вмешательства, они готовы Босфор закрыть, и тогда американцы почувствуют, кто главный в геополитическом плане», — резюмировал политолог.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира», которая направлена против бандформирований курдов и террористов ИГ1. Турция поставила перед собой цель создать зону безопасности в районе сирийско-турецкой границы, передавала «Газета.ру».

Вооруженные силы США приняли решение покинуть зону турецко-курдского конфликта и не мешать Анкаре проводить свои операцию по уничтожению боевиков и террористов, находящихся на восточном берегу реки Евфрат. Однако американские военные по-прежнему сохраняют свое присутствие в Сирии. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон оставит в Сирии несколько сотен военных в провинции Дейр-эз-Зор, где сосредоточена нефтяная инфраструктура страны.

С 2017 года нефтегазовые месторождения оказались под контролем курдских радикалов, которые заключили своеобразный союз с террористами запрещенной в РФ организации «Исламское государство». Под покровительством военных США и сотрудников американских ЧВК радикалы выкачивают сирийскую нефть и продают ее на черном рынке.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало собственное расследование, рассказывающее о сотрудничестве сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами ИГ. Как сообщил ФАН бывший пропагандист ИГ, пожелавший остаться анонимным, отрабатывающий деньги западного спонсора Коротков был связан как с американцами, так и с террористами, базирующимися в Сирии.

Позднее вышла вторая часть масштабного расследования, раскрывающая объемы помощи, оказываемой террористам ИГ со стороны США. Корреспонденты ФАН раздобыли в Сирии эксклюзивные свидетельские данные, подтверждающие, что Вашингтон является одним из главных создателей и спонсоров крупнейшей международной террористической группировки.

Третий материал посвящен помощи со стороны России в Сирии, а также героизму россиян в борьбе с террористами на территории САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.