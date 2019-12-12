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Парламент Ливии обратился к ООН из-за соглашения Турции с боевиками ПНС Ливии

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Парламент Ливии обратился к ООН из-за соглашения Турции с боевиками ПНС Ливии

Тобрук (Ливия), 12 декабря. Находящийся на востоке Ливии парламент обратился к ООН с просьбой не признавать законной сделку по пересмотру морских зон, заключенную между Турцией и Правительством национального согласия Ливии. Об этом в четверг заявил глава Комитет по иностранным делам ливийской палаты представителей Юсеф аль-Акури.

«Комитет официально обратился в ООН через свою миссию с просьбой не принимать документы соглашений по безопасности и морским зонам, которые были подписаны между ПНС и турецкой стороной», — пояснил он РИА Новости.

Аль-Акури добавил, что парламент также попросил Лигу арабских государств проследить за развитием ситуации.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал меморандум с главой террористического Правительства национального согласия Ливии Файезом Сарраджем. Документ предполагает пересмотр границ морских зон.

Греция, которая из-за меморандума лишается прав на морские зоны в районе Крита и Родоса, сразу же объявила о незаконности договора, который противоречит международному праву и по факту не имеет юридической силы. Она выслала из страны посла Ливии и обещала обсудить данный вопрос с руководством Евросоюза.

В настоящее время в Триполи заседает подконтрольное западным странам Правительство национального согласия Ливии, которое напрямую связано с «Исламским государством»1, «Аль-Каидой»1 (обе запрещены в РФ) и другими террористическими группировками.

Ливийская национальная армия под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара тем временем проводит антитеррористическую операцию «Аль-Карама» с целью освободить страну от боевиков, захвативших ливийские земли после поддерживаемой США революции 2011 года. Весной Хафтар повел ЛНА на Триполи.  

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: РИА Новости
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