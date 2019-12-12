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Сайт «Миротворец» пополнится данными журналистов телеканала «Звезда»

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Сайт «Миротворец» пополнится данными журналистов телеканала «Звезда»

Вашингтон, 12 декабря. Российских журналистов телеканала «Звезда», обвиняемых в пересечении украинской границы без специального разрешения, внесут в базу сайта «Миротворец». Об этом говорится в заявлении портала в Twitter.

По словам модераторов сайта, они получили достоверные данные о том, что приезд журналистов является «частью информационной спецоперации».

«Хотя, это и так было понятно. Просто внести их в Чистилище без подтверждающих фактов мы не могли», — говорится в сообщении.

Как сообщает газета «Взгляд», журналисты телеканала «Звезда» благополучно пересекли украинскую границу и сняли репортаж из Киева после того, как президент Украины Владимир Зеленский сам пригласил российские СМИ посетить страну и оценить ситуацию.

Однако украинские власти заявили о том, что журналисты не указали, что являются сотрудниками российского СМИ и не имели специального разрешения на видеосъемку.

Официальный представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что за всеми перемещениями журналистов наблюдает СБУ, и при выезде из страны они будут привлечены к административной ответственности.

Сайт «Миротворец» представляет собой базу лиц, причастных, по версии модераторов, к преступлениям против Украины. Портал не является государственным, однако украинские пограничники отказываются пускать в страну людей из его черного списка.

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Источник: Twitter
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