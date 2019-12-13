Либеральные концепции Конституции требуют переосмысления, считает Милонов

На встрече с судьями Конституционного суда президент России Владимир Путин заявил, что основной закон нашей страны должен быть переосмыслен. В частности, он подчеркнул, что интерпретация и толкование как отдельных положений Конституции, так и всего документа целиком является непрерывным процессом — и что сама жизнь требует этих мер. С мнением главы государства согласен член комитета Государственной думы по международным делам Виталий Милонов. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что основной закон в его современной редакции слишком перенасыщен либеральными идеями.

«Согласно нашей Конституции приоритетом являются права и свободы отдельного человека. То есть не права и свободы общества, всех людей, которые в нем живут — а только кого-то одного. Это очень опасный момент, ведь Конституция не является сводом правил поведения отдельного гражданина — она регламентирует систему взаимоотношений внутри всего социума», — считает парламентарий.

По его мнению, либеральные концепции основного закона нещадно эксплуатируются политическими проходимцами вроде оппозиционного блогера Алексея Навального и беглого олигарха Михаила Ходорковского, стремящихся с их помощью подорвать исконные ценности, на которых держится Россия.

«Это мина замедленного действия под нашей страной, — поделился тревогами депутат. — И она была заложена еще американцами, которые помогали эту Конституцию писать. Из-за этого мы не можем развиваться нормальным образом: когда требуется совершить какой-либо прорыв, скачок, нам сразу тычут ее в нос и кричат: «Нельзя!».

По сути, делает вывод Милонов, Конституция, защищая свободу личности, зачастую становится главным ограничителем прав и свобод всего общества. Таким образом, она является антидемократичной, поскольку мешает получить большинству то, чего оно хочет, заботясь лишь о мелких проблемах конкретного индивидуума.

«Конституцию, безусловно, надо переосмысливать, — сказал собеседник ФАН. — И трактоваться она должна с позиции не либерального индивидуализма, а государственного патриотизма. Тогда она может заложить неплохие основы для дальнейшего развития страны — хотя мы все прекрасно понимаем, что этот документ является не более чем набором деклараций».

Парламентарий уверен: Конституция важна и должна быть у каждого уважающего себя государства. Однако это не Библия, и в нее можно и нужно вносить изменения — особенно в те главы, которые мешают развиваться государству, сковывая его по рукам и ногам.