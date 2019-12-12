Экспресс-анализ западного вмешательства в общественные процессы России. ФАН-ТВ

Фонд защиты национальных ценностей и Агентство социального инжиниринга в рамках пресс-клуба «Лаборатория современных революций» представили совместное исследование о технологиях западного вмешательства в общественно-политические процессы в России.

В XXI веке происходит в среднем 12 попыток цветных революций в год. Пресс-клуб «Лаборатория современных революций» только начал свою работу, во время первого обсуждения на заседании представили структурный анализ протестов в Екатеринбурге и Москве.

«Очень хороший материал, глубокий. Правильная аналитика, правильная выкладка. Такого рода аналитическая работа и медийная работа, которая ведется Фондом, направлена на то, чтобы поменять представления людей. Современные войны, современное противостояние идет не по линии фронта, не по карте, а по душам, умам и сердцам людей», — считает Андрей Афанасьев, член Совета Общества «Двуглавый Орел», журналист, политолог.

«Коллеги постарались максимально технологично разложить те варианты развития протестной активности, которые мы видим и в Российской Федерации и, на самом деле, методологию развития технологий в целом мире, с упором на социальные сети, с упором на то информационное общество, в котором мы сегодня оказываемся», — сказал Дмитрий Егорченко, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.

В анализе систематизированы методы и инструменты, применяемые в период активной фазы уличных протестов, проанализирована структура протестной активности и проведен сравнительный анализ протестных кампаний «Храм на Драме» и «Допускай». Данные исследования позволяют смоделировать структуру западных влияний на общественные процессы в России, а работа нового пресс-клуба поможет донести до людей правду.