Эксперт назвал последствия признания американцами России «спонсором терроризма»

Международный комитет сената США одобрил законопроект, обязывающий госсекретаря в течение 90 суток решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма. По мнению политолога Сергея Маркова, речь идет о подготовке атаки на Российскую Федерацию.

«Россия при руководстве Владимира Путина вторглась на территорию своих соседей Грузии и Украины, она спонсирует враждебный режим Башара Асада, наших врагов в Афганистане. Она активно применяет информационное оружие против западных демократий, включая вмешательство в наши выборы 2016 года. На этом они не остановятся, вмешаются и в 2020 году. На России также лежит ответственность за сбитый малазийский Boeing над территорией Украины в 2014 году, химическую атаку в Солсбери в 2018-м. Конечно, это враг», — на полном серьезе заявил американский сенатор Кори Гарднер.

Он сослался на аналитические отчеты корпорации RAND 2016 года, которые показали, что Россия настолько нарастила свой военный потенциал, что «способна уничтожить Балтию менее чем за 16 часов».

«Российская Федерация должна быть признана спонсором терроризма», — сказал Гарднер на заседании международного комитета сената США перед тем, как был принят билль, обязывающий американского госсекретаря дать свое заключение по этому вопросу.

«Они готовятся обвинить наше государство в том, что мы спонсируем терроризм. И на этой волне значительно усилятся санкции. По сути дела, готовится атака на нашу страну, и мы должны быть бдительны и к ней готовы», — заметил генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Однако секретарь президиума центрального совета «Справедливой России» по международным делам Александр Романович с политологом не согласился.