Москва, 12 декабря. Россия и Турция прилагают много усилий для урегулирования конфликта в Сирии, и они уже приносят свои плоды. Об этом в четверг заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Так он прокомментировал проведение Москвой и Анкарой совместного патрулирования на севере Сирии.

«Мы действуем на базе тех договоренностей, которые Путин и Эрдоган достигли в Сочи. Пока, хоть и не без трудностей, но они реализуются. В этом плане усилия России и Турции приносят свои плоды», — отметил эксперт в разговоре с iReactor.

Коротченко подчеркнул, что отношения между РФ и Турцией в настоящий момент активно развиваются по всем направлениям. Об этом, в частности, свидетельствует решение Анкары приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400, несмотря на угрозу введения санкций со стороны США.

Сирия же остается одним из наиболее важных аспектов взаимодействия. Главред журнала «Национальная оборона» выразил уверенность, что Россия выполнит в полном объеме договоренности по соглашению с Турцией.

Речь идет о меморандуме по Сирии, который 22 октября подписали президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он предполагает выведение курдских бандформирований из созданной на севере САР зоны безопасности и проведение там совместного патрулирования.

Федеральное агентство новостей опубликовало большое расследование. В первой части говорилось о связях журналиста «Новой Газеты» Дениса Короткова с боевиками «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка). Во второй — о поддержке террористов со стороны США.

Третья часть материалов о ситуации в Сирии посвящена россиянам, которые освобождали САР от боевиков. Многие сирийцы отметили, что русские проявили храбрость и отвагу, сражаясь с джихадистами.

1 Организация запрещена на территории РФ.