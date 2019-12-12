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Россия и Турция продолжат сотрудничество по восстановлению мира в Сирии

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Россия и Турция продолжат сотрудничество по восстановлению мира в Сирии

Москва, 12 декабря. Россия и Турция продолжат совместную работу по восстановлению мира в Сирии в рамках сочинских договоренностей. Об этом заявил востоковед Андрей Онтиков.

По словам эксперта, состоявшийся 11 декабря между лидерами России и Турции телефонный разговор свидетельствует о том, что Сочинский меморандум оправдывает ожидания, передает «ПолитРоссия».

«Да, не все проходит гладко, но это было прогнозируемо. Когда речь идет о боевых действиях, которые завершаются перемирием, то понятно, что какие-то инциденты будут продолжаться еще некоторое время. Это понимали и Путин с Эрдоганом — не случайно одним из положений меморандума стали совместные патрули», — считает Онтиков.

По его мнению, страны будут продолжать взятый курс на достижение мира в Сирии. Сейчас необходимо укрепить хрупкое перемирие для окончательной стабилизации ситуации в регионе, считает специалист.

«Именно поэтому важно и дальше работать над окончательным выполнением сочинских договоренностей о взаимодействии. В конце концов, установление мира — это именно та цель, которую преследует в Сирии Россия», — заключил эксперт.

Федеральное агентство новостей выпустило серию расследований о ситуации в Сирии. В первой части материалов идет речь о сотрудничестве журналиста Дениса Короткова с «Исламским государством»1. Вторая часть рассказывает о поддержке США террористов. Третья часть повествует о подвигах россиян в борьбе с ними.

 

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: «ПолитРоссия»
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